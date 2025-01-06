'Только на одном направлении': Зеленский раскрыл потери РФ на Курщине

Владимир Зеленский отметил, что украинские военные уже в течение пяти месяцев удерживают буферную зону в Курской области на территории РФ.

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Зеленский раскрыл потери войск РФ на Курщине / Коллаж Главред, фото: 30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского, скриншот из видео

О чем сказал Зеленский:

РФ потеряла на Курщине 38 тысяч военных, 15 тысяч - безвозвратно

Курская операция позволяет сдерживать войска ФР от переброски на другие направления

6 января президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, во время которого заслушал отдельные доклады главнокомандующего Александра Сырского и руководителя Генштаба Игоря Боргилевича. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский отметил, что прошло пять месяцев с начала действий на Курщине, и Украина продолжает удерживать буферную зону на территории России.

видео дня

"Активно уничтожаем там российский военный потенциал. За время Курской операции враг потерял уже более 38 тысяч своих солдат только на этом одном направлении. Из них около 15 тысяч - безвозвратно. Россияне перебросили на Курщину сильные свои подразделения. Там задействованы солдаты из Северной Кореи", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что это позволяет сдерживать силы оккупантов, не давая им возможности перебрасывать ресурсы на другие направления, в частности в Донецкую, Сумскую, Харьковскую или Запорожскую области.

"Я благодарю всех наших воинов, которые возвращают войну домой в Россию. И дают больше безопасности и больше силы Украине", - резюмировал глава государства.

Бои на Курщине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Курское направление играет решающую роль в войне России против Украины. Если российские оккупанты не смогут вернуть контроль над этой территорией до инаугурации нового президента США Дональда Трампа, позиции Владимира Путина значительно ослабнут. Полковник в отставке британской армии Гэмиш де Бреттон-Гордон отметил, что потеря Курщины нанесла Кремлю серьезный удар.

Силы обороны Украины неожиданно атаковали позиции оккупантов в Курской области на нескольких направлениях, что вызвало серьезную тревогу среди российских войск. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Как пишет CNN, новое наступление Украины в Курской области может быть направлено на улучшение переговорных позиций в возможных переговорах о прекращении огня.

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Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа 2024 года пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. В рамках операции был установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории составил более 35 километров. Позже российские войска восстановили контроль над частью утраченных районов в Курской области. Цели ВСУ - оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются.

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