В КНДР запретили хот-доги: Ким Чен Ын ввел новые репрессии

Ким Чен Ын также ввел запрет на разводы, которые теперь считаются антисоциалистическими.

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Ким Чен Ын ввел новые репрессии в КНДР / коллаж: Главред, фото: KCNA

Вы узнаете:

Виды наказаний за нарушение новых законов в КНДР

Причина борьбы властей КНДР с "капиталистической культурой"

В Северной Корее запретили продажу и потребление хот-догов. Лидер страны Ким Чен Ын считает, что это блюдо является слишком западным и не соответствует социалистическим ценностям. В результате жители страны, пойманные за продажей или приготовлением сосисок в булке, могут быть отправлены в трудовые лагеря. Об этом пишет Daily Mail.

В дополнение к запрету на хот-доги, Ким Чен Ын также ввел запрет на разводы в стране, которые теперь считаются антисоциалистическими. Пары, решившие развестись, подвергаются наказанию в виде заключения в трудовые лагеря, причем наказание теперь распространяется на обоих супругов, а не только на того, кто подал заявление о разводе.

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Эти меры являются частью усилий режима Ким Чен Ына по борьбе с проникновением капиталистической культуры в страну. Власти утверждают, что такие элементы, как западная еда или разводы, могут подорвать моральные устои общества и привести к разрушению социалистических ценностей.

Кроме того, в Северной Корее запрещены празднования Рождества. Подпольные христиане могут отмечать праздник в тайне, но риск для них велик, так как нарушение этого запрета может привести к тюремному заключению или даже расстрелу.

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Напомним, накануне Нового года в Северной Корее состоялось важное политическое совещание, которое провел Ким Чен Ын. На встрече было принято решение о применении "жесткой" стратегии противодействия США.

Также было заявлено, что альянс Южной Кореи, США и Японии превратился в "ядерный военный блок", а Южная Корея стала "антикоммунистическим форпостом" США. Северная Корея пообещала развивать отношения с "дружественными" странами и усилить оборонные технологии.

В то же время военный эксперт Роман Свитан отметил, что привлечение северокорейских военных не помогло России укрепить свои позиции на Курщине или вытеснить ВСУ. Солдаты из КНДР не могут эффективно воевать из-за отсутствия опыта и языкового барьера.

Как сообщал Главред, военный аналитик Евгений Дикий заявил, что 12 тысяч солдат Северной Кореи, которые сейчас находятся в Курской области, являются "пробничком", и Путин может "купить" еще 120 тысяч. Однако, по его словам, северокорейские солдаты не готовы к этой войне.

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Кто такой Ким Чен Ын Ким Чен Ын - северокорейский политический, государственный, военный и партийный деятель. Диктатор, сын бывшего диктатора Северной Кореи Ким Чен Ира. После смерти отца с 29 декабря 2011 года занял его должность. Верховный руководитель Северной Кореи (с 2011). Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи (с 2021). Маршал КНДР (2012). Генералиссимус КНДР (2022), пишет Википедия.

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