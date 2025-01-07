РФ массово перебрасывает самые боеспособные войска из Украины: в чем причина

Россияне были вынуждены перебрасывать боеспособные подразделения с украинского фронта для боев в Курской области, отметил Снегирев.

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РФ массово перебрасывает самые боеспособные войска из Украины / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

О чем сказал Снегирев:

Россия была вынуждена перебросить войска из Украины в Курскую область

Кремль потратил значительные финансовые и материальные ресурсы для защиты приграничных с Украиной областей

Силы обороны Украины активизацией на Курщине смогли "поймать россиян на моменте" и нанести им существенные потери

Операция Вооруженных сил Украины в Курской области существенно изменила расстановку сил на фронте, заставив Россию перебросить из Украины около 140-150 тысяч военных. Об этом в эфире "Киев24" сообщил военный эксперт и сопредседатель ОО "Правое Дело" Дмитрий Снегирев.

"Сейчас мы можем говорить о том, что наступление в Курской области оттянуло с линии боевого соприкосновения в Украине примерно 140-150 тысяч (российских военных - ред.). Это серьезные цифры", - отметил он.

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В частности, были передислоцированы самые боеспособные подразделения российских войск: 810-я бригада морской пехоты с Покровского направления, а также дивизии воздушно-десантных войск (7, 11, 76, 83 и 106) с Краматорского, Северского, Запорожского и Херсонского направлений. Кроме того, 116-я дивизия росгвардии спецназначения была переброшена из района Волчанска на Харьковском направлении. Эти действия позволили стабилизировать ситуацию на нескольких участках фронта в Украине.

Снегирев также отметил, что после курской операции оккупанты были вынуждены создать две оперативно-тактические группировки - Брянскую и Белгородскую - общей численностью до 90 тысяч военных.

"Учитывая, что россияне ожидают возможного удара то ли в Брянской, то ли в Белгородской области, скорее всего, что эти подразделения будут обеспечивать прикрытие госграницы. Поэтому я не исключаю, что перебрасывать оперативные резервы в Курскую область будут непосредственно с линии боевых действий в Украине", - сказал военный эксперт.

Кроме человеческих ресурсов, Москва была вынуждена тратить значительные средства на укрепление своих границ. После начала операции ВСУ в Курской области только на оборонительные сооружения в Брянской области из федерального бюджета РФ выделили рекордные 200 миллионов долларов. Подобная ситуация наблюдается и в Белгородской области.

"Курская операция заставила россиян тратить деньги из федерального бюджета на создание дополнительных инженерно-фортификационных линий, что является большим успехом для нас", - подчеркнул эксперт.

Наступление украинских сил в Курской области заставило Россию искать новые способы защиты своих территорий, что одновременно ослабило ее позиции на линии фронта в Украине. Это стало ключевым элементом стратегического плана, который позволяет Силам обороны стабилизировать ситуацию и заставить Россию тратить свои ресурсы, подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Эксперт также обратил внимание на активные действия украинских войск в Курской области.

"Силы обороны Украины поймали россиян на моменте их наступления на позиции ВСУ в Курской области, где собственно и были сосредоточены основные силы. Говорится о наступлении россиян в районе населенного пункта Малая Локня. Но в отличие от колонн Сил обороны Украины, которые были прикрыты средствами РЭБ, колонны россиян, которые двигались в сторону Малой Локни, попали под огонь средств поражения Сил обороны Украины - это ствольная реактивная артиллерия и дроны. Причем сами россияне говорят о беспрецедентном уровне потерь и в технике, и в живой силе. Это показательно", - прокомментировал Снегирев.

Бои на Курщине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, стратегический замысел операции в Курской области известен лишь командованию Сил обороны, однако председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко подчеркивает ее критическую важность. Он отметил, что попытки преуменьшить значение этой операции имеют следы российского влияния.

По данным DeepState, российские оккупанты перешли в наступление в Курской области, двигаясь в направлении границы с Сумской областью. Их силы продвигаются к Малой Локне, Свердликово и Леонидовке.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что группировка российских войск в Курской области сейчас находится на уровне августа прошлого года, когда Украина начала там операцию. Даже привлечение войск КНДР не придало значительного усиления российским силам в регионе.

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Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

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