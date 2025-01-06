Курская катастрофа для Путина и переговоры с РФ: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 6 января по состоянию на 19:30: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

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Главные новости Украины по состоянию на 22:00 6 января / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео, 30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

Армия РФ продвинулась возле шести населенных пунктов на Донбассе - Deep State

Российская оккупационная армия продвинулась возле шести населенных пунктов Донецкой области. Об этом в ночь на 6 января сообщили аналитики мониторингового проекта DeepState.

Отмечается, что оккупанты продвинулись в Торецке, Зеленом, Петропавловке, возле Воздвиженки, Барановки и Песчаного.

видео дня

"Это очень наивно": Зеленский не верит в желание Путина закончить войну в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предположения о желании российского диктатора Владимира Путина завершить войну "очень наивны" и не имеют под собой никаких оснований.

По словам главы государства, Украина не против добиваться окончания войны в формате диалога, но для этого нужно быть в сильной позиции.

ВСУ прорвались в трех районах Курщины: в ISW рассказали о новом наступлении

ВСУ активизировали наступательные операции в Курской области. Украинские защитники достигли тактических успехов в трех районах. Об этом сообщил американский Институт изучения войны(ISW).

Украинские силы провели несколько волн механизированных атак численностью до батальона с использованием бронетехники. Геолокационные данные указывают на продвижение ВСУ в полях к югу и юго-западу от Бердина, а также защитники вошли в южную часть населенного пункта.

Война в Украине может закончиться при условии уничтожения ресурса сторон, или обеих, или одной - страны-агрессора России или Украины.

Для нас важно, чтобы ресурс истребился именно у России. Потому что если этот ресурс истребится в Украине, украинская государственность перестанет существовать вместе с украинским национальным присутствием на этих землях. Это простая формула, и для этого не нужен Дональд Трамп. Такое мнение высказал политический аналитик, публицист Виталий Портников, сообщает OBOZ.UA.

РФ атаковала Украину ракетами и 128-ю БпЛА: сколько целей сбила ПВО

В ночь на 6 января РФ атаковала Украину ракетами, 128-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами. Силы ПВО сбили 79 вражеских дронов. Об этом сообщили Воздушные силы Украины.

Позиции ВСУ в Курской области повлияют на ход переговоров с РФ - Блинкен

Позиция украинских сил в Курске, на территории России, является критической для любых потенциальных переговоров. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Barron's.

По его словам, России не выгодна оккупация своих территорий, хотя она и не планирует подписывать окончательный мирный договор. Однако, позиция Украины в Курске "повлияет на ход будущих переговоров".

Трамп может дистанцироваться от проблемы завершения войны в Украине - дипломат

Избранный президент Соединенных Штатов Америка Дональд Трамп может дистанцироваться от проблемы российской агрессии против Украины, если он увидит, что ему не удается добиться быстрого завершения боевых действий.

Такое мнение высказал историк и дипломат Роман Бессмертный, пишет Еспресо. Он отметил, что на возможность такого поведения Трампа указывает то, как он действовал в различных ситуациях с другими странами.

Взрывы и пулеметные очереди: в МАГАТЭ сообщили об обострении ситуации возле ЗАЭС

Сотрудники Международного агентства по атомной энергии слышали громкие взрывы и пулеметные очереди возле Запорожской атомной электростанции. Об этом говорится в сообщении МАГАТЭ.

Отмечается, что жертв или же пострадавших не было. В том же числе не было никакого влияния на любое оборудование станции.

"Последствия будут и в Одессе": Андрющенко - о пятнах мазута после аварии танкеров РФ

Возле Севастополя во временно оккупированном Россией Крыму были обнаружены пятна мазута размером в несколько километров.

Об этом сообщил Telegram-канал "Крымский ветер" 6 января со ссылкой на данные спутниковой съемки. Отмечается, что на спутниковых снимках, которые были сделаны накануне, в акватории Черного моря видно несколько вытянутых больших пятен к западу от Севастополя, длина этих пятен составляет от 3,5 до 9,5 км (с шириной до 1-1,5 км).

Стремительное продвижение вглубь РФ: ВСУ совершили рывок на Курщине - аналитик

В воскресенье, 5 января, украинские военные начали новую волну штурмов в Курской области страны-агрессора России. Это не на шутку взволновало оккупационные войска РФ и, как выяснилось, не зря.

OSINT-аналитик Def Mon в соцсети X опубликовал карту с продвижением ВСУ вглубь Курщины, согласно которой украинским военным за один день скорее всего удалось штурмовать противника на расстояние в 2,7 километра.

РФ готовила теракт среди военных в Киевской области: СБУ разоблачила группу агентов

Контрразведка СБУ нейтрализовала агентурную сеть РФ, которая готовила теракт среди военных на Киевщине. Задержаны четыре участника преступной группы. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Самая большая армия Европы: сколько людей служат в Силах обороны - Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что украинская армия является крупнейшей в Европе. Сейчас в Силах обороны Украины служат 980 тысяч человек. Об этом президент сказал в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману.

По его словам, такое количество значительно превышает численность войск других европейских стран.

Не убережет и сто тысяч зарплаты: ТЦК может мобилизовать забронированных - нардеп

Забронированных работников предприятий теперь могут мобилизовать. ТЦК получили право аннулировать отсрочку от мобилизации даже для работников критически важных предприятий, которые ранее были забронированы. Об этом сообщил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп Александр Федиенко.

Пенсии станут меньше: под ограничения подпадают 17,6 тысячи пенсионеров

Самые большие специальные пенсии в 2025 году будут ограничены - нововведения коснутся более 17 тысяч пенсионеров.

Об этом рассказали в Министерстве социальной политики.

Оккупанты расстреляли трех военнопленных в затылок: в Раде отреагировали

Российские оккупационные войска, вероятно, совершили очередное военное преступление, расстреляв трех украинских военнопленных вблизи Нескучного. Об этом сообщили аналитики DeepState.

По их информации, 3 января противник штурмовал позиции 141-й ОПБр к востоку от точки 160.9.

Отмечается, что украинские бойцы сдались в плен, после чего им связали руки, вывели перед позицией и расстреляли выстрелами в затылок.

"Быстрого и легкого решения не будет": Макрон - о завершении войны в Украине

Быстрого и легкого завершения войны в Украине не будет. Киев должен вести "реалистичные дискуссии" по территориальным вопросам. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время ежегодной встречи французских послов, пишет BFMTV.

Французский президент призвал Украину "вести реалистичные дискуссии по территориальным вопросам". По его словам, "только они (украинцы - Главред) могут их вести", чтобы найти путь к завершению войны, вызванной российским вторжением в 2022 году.

Извинения Лукашенко в первые дни войны: в Беларуси отреагировали на заявление Зеленского

Президент Владимир Зеленский рассказал, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в первые дни полномасштабного вторжения РФ просил прощения за ракетные удары по Украине. В администрации Лукашенко позже опровергли это заявление. Об этом Зеленский сообщил в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, передает Офис президента.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев убежден, что виновными в авиакатастрофе, случившейся 25 декабря, являются представители РФ. Более того, он потребовал, чтобы те, на чьих руках кровь, были срочно наказаны.

Свое острое заявление глава Азербайджана сделал на встрече с членами семей погибшего в авиакатастрофе экипажа и выжившими бортпроводниками самолета "Азербайджанских авиалиний", передает азербайджанское государственное информагентство Azertag.

Россияне объявили о захвате Курахово: в ВСУ сделали резкое заявление

В Курахово уже несколько недель продолжаются ожесточенные городские бои, и значительная часть города остается разрушенной. Об этом заявил спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов для "Суспільне Донбас", комментируя заявление российского Министерства обороны о якобы полной оккупации населенного пункта.

Как морские дроны потопили вертолеты РФ: в ГУР раскрыли детали дерзкой операции

В Черном море морские дроны Magura V5 успешно уничтожили два российских вертолета и повредили третий. Командир спецподразделения Главного управления разведки Group 13 с позывным "Тринадцатый" в интервью ТСН рассказал детали исторической операции.

Разведчик отметил, что во время операции задача прятаться от авиации, как обычно, перед ними не стояла. Бойцы ГУР целенаправленно отправились охотиться на воздушные цели и "были полны вдохновения для встречи с противником".

СБУ ударила дронами по крупнейшему морскому торговому порту РФ - СМИ

За атакой на крупнейший российский торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области стоит Служба безопасности Украины.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свой источник. По словам источника, атака произошла 4 января.

Дальнобойные дроны СБУ преодолели более 900 километров, долетели почти до Санкт-Петербурга и успешно поразили цель.

Завершение войны между Россией и Украиной является чрезвычайно желательным, однако мир не может быть навязан Москвой. Об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт во время брифинга, сообщает Укринформ.

В России неспокойно: известно о пожаре на важном заводе в Ростовской области

В понедельник, 6 января, в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области поднялся дым. Вероятно, это произошло над военными складами россиян. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко в Telegram.

Коваленко написал, что в Каменске-Шахтинском замечен густой дым.

30 декабря уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что встретился на территории Беларуси с российским уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой. В своем интервью для телеканала "Рада" он рассказал о предварительных договоренностях с российской стороной относительно обменов в 2025 году и подвел итоги прошлого года.

Лубинец отметил, что коммуникация с Татьяной Москальковой является непростой и происходит далеко не легко.

Черная метка для Путина: провал на Курщине может стать его концом - The Telegraph

Уже в 2025 году именно Курская область, вероятно, станет началом конца для российского диктатора Владимира Путина.

Как объясняет издание The Telegraph, российский фронт под Курском выглядит очень шатким, а ВСУ могут не просто удержаться на захваченных территориях, однако и продвинуться вперед.

Издание напоминает, что Путин уверял российскую аудиторию, что вернет себе земли России в Курской области еще до Рождества. Однако, все выглядит так, что наступление ВСУ - это один психологический удар по его диктатуре.

Россияне в истерике: в ОП объяснили цель операции ВСУ в Курской области

5 января украинские военные начали вторую наступательную операцию в Курской области страны-агрессора России, что вызвало панику в рядах противника. Об этом в эфире телемарафона заявил советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко.

По его словам, оккупанты сразу начали жаловаться, что ВСУ применили сверхмощное оружие, в частности РЭБ, из-за которого российские дроны даже не смогли подняться в воздух.

После девяти лет лидерства: Трюдо объявил о своей отставке - детали

В понедельник, 6 января, премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что уходит с должности и с позиции лидера Либеральной партии. Об этом сообщает CNN.

Известно, что Трюдо будет исполнять обязанности премьера, пока его партия не выберет следующего лидера на общенациональном процессе.

В двух областях объявлен 3 уровень опасности: где будут снегопады и дожди

Погода в Украине 7 января будет прохладной и местами снежной. Об этом сообщает Укргидрометцентр. В Ивано-Франковской и Закарпатской областях объявили 3 уровень опасности. Из-за метелей и оттепели могут сойти снежные лавины.

"Только на одном направлении": Зеленский раскрыл потери РФ на Курщине

6 января президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, во время которого заслушал отдельные доклады главнокомандующего Александра Сырского и руководителя Генштаба Игоря Боргилевича. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский отметил, что прошло пять месяцев с начала действий на Курщине, и Украина продолжает удерживать буферную зону на территории России.

Могут ли мобилизовать забронированных работников: в ТЦК и СП ответили

Информация о том, что ТЦК может мобилизовать даже забронированных работников критически важных предприятий не соответствует действительности. Об этом сообщила майор юстиции, помощник начальника центра по правовой работе, начальник юридической службы Николаевского ТЦК и СП Татьяна Кийко, пишет Укринформ.

По ее словам, случай, который произошел в Николаевском областном центре комплектования по аннулированию бронирования и мобилизации забронированного работника связан с техническими проблемами документооборота.

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