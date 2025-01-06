В Варшаве насмерть сбили 14-летнего украинца: водитель сбежал

Кратко:
- Обстоятельства ДТП с украинцем
- Задержание злоумышленника
- Водителя обвиняют по двум статьям
В Варшаве микроавтобус сбил 14-летнего подростка на пешеходном переходе. Несчастный случай произошел в пятницу, 3 января. В понедельник, 6 января, в польской прокуратуре сообщили, что жертвой стал гражданин Украины. Об этом пишет "Радіо Свобода".
Водитель микроавтобуса после ДТП уехал с места происшествия. Подростку оказал домедицинскую помощь военный, который стал свидетелем ДТП. Юношу передали медикам живым, но вскоре он умер в больнице от полученных травм.
"Пострадавший является гражданином Украины. Злоумышленник – гражданин Польши. После содеянного подозреваемый спрятал микроавтобус в окрестностях Варшавы. Там он употреблял алкоголь с одним из членов семьи", – сообщил во время пресс-конференции представитель окружной прокуратуры в Варшаве Петр Скиба.
На вопрос, был ли погибший парень украинцем с временной защитой, спикер сказал, что это станет известно на следующий день, когда следователи пообщаются с матерью погибшего.
43-летнего водителя Анджея К. задержали на следующий день после аварии, в субботу, 4 января, в состоянии алкогольного опьянения. Он работает в курьерской службе. В прокуратуре говорят, что он уже имел судимости, в частности, за хранение наркотиков, а также за помощь иностранцам в нелегальном пересечении границы.
Водителя обвиняют по двум статьям: о совершении ДТП со смертельным исходом и побеге с места происшествия, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 20 лет.
ДТП в Украине - новости по теме
Как писал Главред, 22 декабря на Прикарпатье произошло масштабное ДТП. В результате аварии пострадали 13 человек, среди которых ребенок.
Также недавно стало известно, что, к сожалению, в ДТП погибла дочь известной украинской ведущей. Рената возвращалась домой к родным, но попала в ДТП вблизи села Чижики Львовской области. Всего в происшествии погибли семь человек.
Кроме этого, в начале декабря в Днепре произошло смертельное ДТП. Как результат, погибла 10-летняя девочка. Более того, вероятного виновника уже ловили без прав.
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