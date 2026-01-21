Гренландия отвлекает Европу от Украины: Politico узнал, что не так с форумом в Давосе

Поскольку Гренландия доминирует в Давосе, украинские чиновники опасаются, что Украина в итоге будет забыта.

https://glavred.info/ukraine/grenlandiya-otvlekaet-evropu-ot-ukrainy-politico-uznal-chto-ne-tak-s-forumom-v-davose-10734083.html Ссылка скопирована

Politico рассказал, что не так с форумом в Давосе / коллаж: Главред, фото: Zelenskiy / Official

Что написано в материале Politico:

Спор из-за Гренландии разворачивается в критический момент войны в Украине

Зеленский очень хочет личной встречи с Трампом

Пока европейские лидеры в Давосе пытались убедить президента США Дональда Трампа отказаться от планов завладеть Гренландией, Украина все больше отходила на второй план.

Как пишет издание Politico со ссылкой на собственные источники в украинской власти, такая ситуация побудила прездента Владимира Зеленского задуматься, стоит ли ему вообще ехать на Всемирный экономический форум.

видео дня

Что планировали обсудить европейцы

Издание отметило, что лидеры европейских стран изначально планировали в Давосе сосредоточиться на Украине и использовать встречу с Трампом для получения от него поддержки гарантий безопасности для послевоенной Украины.

Однако в планы вмешалась Гренландия и Трамп со своими угрозами захвата острова и введения пошлин против стран, несогласных с его намерениями.

"В Украине идет настоящая война. Гренландия отвлекает нас от того, о чем мы должны говорить... Было бы неплохо сосредоточиться на настоящей войне, которая сейчас идет, там, где действительно нужно воевать с россиянами", - высказал убеждение министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

Чего хотела украинская делегация

Издание отметило, что поскольку Гренландия доминирует в Давосе, украинские чиновники опасаются, что Украина в итоге будет забыта, поскольку из-за Трампа европейские власти будут вынуждены отложить вопрос войны на своей восточной границе на потом.

Примечательно, что спор из-за Гренландии разворачивается в критический момент войны в Украине, когда РФ разрушает энергетическую инфраструктуру интенсивными ракетными и беспилотными ударами.

"Поскольку эта зима выдалась исключительно холодной... в Киеве растет обеспокоенность по поводу того, как страна сможет выжить без значительно большей помощи со стороны западных союзников, включая США, в вопросах противовоздушной обороны", - написало издание.

Но, поскольку Европа поглощена Гренландией, просьбы о помощи и объяснение ситуации украинскими официальными лицами, заглушаются.

"Аналогично, официальные лица Трампа сосредоточены на Гренландии и секторе Газа, и Зеленскому, по словам украинских чиновников, трудно согласовать запланированную двустороннюю встречу с Трампом", - написало издание.

По словам эксперта по внешней политике от Республиканской партии, пожелавшего остаться анонимным, Зеленский очень хочет личной встречи, но сталкивается с сопротивлением со стороны Белого дома.

"Зеленский всегда готов встретиться с Трампом, поскольку считает, что выгоды перевешивают издержки, и что если он сам с ним не общается, то это делают другие", - сказал он изданию.

Ожидается, что украинские и американские официальные лица пообщаются в Давосе, нопока есть только расплывчатые планы по подписанию соглашения об экономической реконструкции между США и Украиной, которое должно было быть подписано.

Гренландия Инфографика / Инфографика: Главред

Эксперт назвал вероятный сценарий Трампа в отношении Гренландии

Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный считает, вопрос Гренландии сейчас вряд ли стоит остро в практической плоскости.

"У меня есть для этого два аргумента. Во-первых, Трамп говорил о Гренландии еще во время своей первой каденции, и с тех пор, по сути, мало что изменилось. Это скорее его постоянная риторика, которую он сейчас снова актуализировал на волне политической эйфории", - сказал эксперт в интервью Главреду.

Планы Трампа в отношении Гренландии - что известно

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп обвинил Данию в том, что в течение 20 лет страна якобы ничего не делала с российской угрозой для острова. Глава Белого дома заявил, что пришло время изменить это.

Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент заявил, что необходимость установления американского контроля над Гренландией продиктована "слабостью" Европы и стратегическими интересами США.

"Гренландия необходима для национальной безопасности США. Мы строим "Золотой купол" (систему противоракетной обороны – ред.). Президент Трамп действует стратегически. Он смотрит не на этот или следующий год, а на то, что может произойти в битве за Арктику. Мы не собираемся отдавать на аутсорсинг нашу национальную безопасность другим странам", - объяснил Бессент.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США и его советники обсуждают ряд вариантов приобретения Гренландии, но и привлечение армии "всегда является одним из вариантов".

Другие новости:

Об источнике: Politico Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и ​​на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Данный проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из наиболее влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред