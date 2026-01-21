Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Гренландия отвлекает Европу от Украины: Politico узнал, что не так с форумом в Давосе

Виталий Кирсанов
21 января 2026, 07:56
155
Поскольку Гренландия доминирует в Давосе, украинские чиновники опасаются, что Украина в итоге будет забыта.
Politico рассказал, что не так с форумом в Давосе
Politico рассказал, что не так с форумом в Давосе / коллаж: Главред, фото: Zelenskiy / Official

Что написано в материале Politico:

  • Спор из-за Гренландии разворачивается в критический момент войны в Украине
  • Зеленский очень хочет личной встречи с Трампом

Пока европейские лидеры в Давосе пытались убедить президента США Дональда Трампа отказаться от планов завладеть Гренландией, Украина все больше отходила на второй план.

Как пишет издание Politico со ссылкой на собственные источники в украинской власти, такая ситуация побудила прездента Владимира Зеленского задуматься, стоит ли ему вообще ехать на Всемирный экономический форум.

видео дня

Что планировали обсудить европейцы

Издание отметило, что лидеры европейских стран изначально планировали в Давосе сосредоточиться на Украине и использовать встречу с Трампом для получения от него поддержки гарантий безопасности для послевоенной Украины.

Однако в планы вмешалась Гренландия и Трамп со своими угрозами захвата острова и введения пошлин против стран, несогласных с его намерениями.

"В Украине идет настоящая война. Гренландия отвлекает нас от того, о чем мы должны говорить... Было бы неплохо сосредоточиться на настоящей войне, которая сейчас идет, там, где действительно нужно воевать с россиянами", - высказал убеждение министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

Чего хотела украинская делегация

Издание отметило, что поскольку Гренландия доминирует в Давосе, украинские чиновники опасаются, что Украина в итоге будет забыта, поскольку из-за Трампа европейские власти будут вынуждены отложить вопрос войны на своей восточной границе на потом.

Примечательно, что спор из-за Гренландии разворачивается в критический момент войны в Украине, когда РФ разрушает энергетическую инфраструктуру интенсивными ракетными и беспилотными ударами.

"Поскольку эта зима выдалась исключительно холодной... в Киеве растет обеспокоенность по поводу того, как страна сможет выжить без значительно большей помощи со стороны западных союзников, включая США, в вопросах противовоздушной обороны", - написало издание.

Но, поскольку Европа поглощена Гренландией, просьбы о помощи и объяснение ситуации украинскими официальными лицами, заглушаются.

"Аналогично, официальные лица Трампа сосредоточены на Гренландии и секторе Газа, и Зеленскому, по словам украинских чиновников, трудно согласовать запланированную двустороннюю встречу с Трампом", - написало издание.

По словам эксперта по внешней политике от Республиканской партии, пожелавшего остаться анонимным, Зеленский очень хочет личной встречи, но сталкивается с сопротивлением со стороны Белого дома.

"Зеленский всегда готов встретиться с Трампом, поскольку считает, что выгоды перевешивают издержки, и что если он сам с ним не общается, то это делают другие", - сказал он изданию.

Ожидается, что украинские и американские официальные лица пообщаются в Давосе, нопока есть только расплывчатые планы по подписанию соглашения об экономической реконструкции между США и Украиной, которое должно было быть подписано.

Гренландия Инфографика
Гренландия Инфографика / Инфографика: Главред

Эксперт назвал вероятный сценарий Трампа в отношении Гренландии

Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный считает, вопрос Гренландии сейчас вряд ли стоит остро в практической плоскости.

"У меня есть для этого два аргумента. Во-первых, Трамп говорил о Гренландии еще во время своей первой каденции, и с тех пор, по сути, мало что изменилось. Это скорее его постоянная риторика, которую он сейчас снова актуализировал на волне политической эйфории", - сказал эксперт в интервью Главреду.

Планы Трампа в отношении Гренландии - что известно

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп обвинил Данию в том, что в течение 20 лет страна якобы ничего не делала с российской угрозой для острова. Глава Белого дома заявил, что пришло время изменить это.

Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент заявил, что необходимость установления американского контроля над Гренландией продиктована "слабостью" Европы и стратегическими интересами США.

"Гренландия необходима для национальной безопасности США. Мы строим "Золотой купол" (систему противоракетной обороны – ред.). Президент Трамп действует стратегически. Он смотрит не на этот или следующий год, а на то, что может произойти в битве за Арктику. Мы не собираемся отдавать на аутсорсинг нашу национальную безопасность другим странам", - объяснил Бессент.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США и его советники обсуждают ряд вариантов приобретения Гренландии, но и привлечение армии "всегда является одним из вариантов".

Другие новости:

Об источнике: Politico

Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и ​​на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Данный проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из наиболее влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США Владимир Зеленский Давос Дональд Трамп Всемирный экономический форум в Давосе Гренландия новости Украины и мира
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украине ввели аварийные отключения света - где графики не действуют

В Украине ввели аварийные отключения света - где графики не действуют

08:36Энергетика
Ночная атака РФ на Запорожье: четверо погибших, много разрушений

Ночная атака РФ на Запорожье: четверо погибших, много разрушений

08:06Украина
Гренландия отвлекает Европу от Украины: Politico узнал, что не так с форумом в Давосе

Гренландия отвлекает Европу от Украины: Politico узнал, что не так с форумом в Давосе

07:56Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар внезапно ушел в пике, а евро взлетел: новый курс валют на 21 января

Доллар внезапно ушел в пике, а евро взлетел: новый курс валют на 21 января

"Жизнь с нуля": пропавший "Тамбовский волк" сделал заявление после выезда из Украины

"Жизнь с нуля": пропавший "Тамбовский волк" сделал заявление после выезда из Украины

Птицы замерзали в полете: когда была самая суровая зима в Украине и мире

Птицы замерзали в полете: когда была самая суровая зима в Украине и мире

Гороскоп Таро на завтра 21 января: Овнам - отступить, Ракам - не жить прошлым

Гороскоп Таро на завтра 21 января: Овнам - отступить, Ракам - не жить прошлым

Карта Deep State онлайн за 21 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 21 января: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

09:32

Почему 22 января нельзя бездельничать и далеко уезжать: какой церковный праздник

09:24

Россия ударила баллистикой по Кривому Рогу: что известно о последствиях

08:51

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 января (обновляется)

08:36

В Украине ввели аварийные отключения света - где графики не действуют

08:27

Карта Deep State онлайн за 21 января: что происходит на фронте (обновляется)

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

08:25

У Путина паранойя после операции "Паутина"мнение

08:06

Ночная атака РФ на Запорожье: четверо погибших, много разрушенийФото

07:56

Гренландия отвлекает Европу от Украины: Politico узнал, что не так с форумом в Давосе

07:05

Более 10 взрывов и сильный пожар: дроны и ракеты атаковали энергетическую инфраструктуру в РФВидео

Реклама
06:10

Украина вступила в критический этап войны: как изменить парадигму переговоровмнение

05:50

"Забыл привезти волосы": принц Гарри показал свою облысевшую макушкуВидео

05:24

Что нельзя делать после чистки зубов: стоматолог назвала популярную ошибку

04:51

Что делать, когда прорвало трубу: как выиграть время до приезда сантехника

04:41

Тайна Чернигова: почему название города до сих пор не могут окончательно объяснить

03:39

Чем растопить лёд во дворе: эффективные и безопасные методы

03:12

Света не будет до семи часов: графики отключений на Львовщине на 21 января

02:44

Огромный сапфир удивил рекордным весом: цена может взлететь до $400 млн

02:06

План "разъединения": эксперт раскрыл истинную циничную цель атак РФ

00:55

Морозы идут на спад: какая погода ожидается в Днепре в ближайшие дни

20 января, вторник
23:28

Герань "спит" и не цветет: простой домашний "энергетик" пробудит растениеВидео

Реклама
23:16

Трамп сделал заявление о завершении войны и назвал главное "препятствие"

23:04

Почти весь день без света: свежие графики для Днепра и области на 21 январяФото

22:41

Российская ракета ПВО ударила по многоэтажке в Краснодарском крае - первые кадрыВидео

22:26

Когда не будет света в Запорожской области 21 января - опубликовали свежие графики

22:23

Дивная загадка природы: зачем страусам четыре коленные чашечки на двух лапах

22:11

Сын Грубича показался с протезом-механической рукой и показал, как управляет им

21:54

Значение слова "деньги" раскрывает истинную историю России — что скрывает МоскваВидео

21:44

Скандальный форвард Динамо может уйти в аренду, но есть нюанс: СМИ раскрыли условие

21:28

Дом станет тёплым за минуты: простой приём с радиатором даёт неожиданный эффектВидео

20:55

Зеленский резко раскритиковал Воздушные силы после массированного удара РФ - что сказал

20:47

РФ нацелилась на расширение контроля в двух областях: где существует угроза

20:29

Мы на пути к кардинальному решению войны - БудановВидео

20:29

Грозит ли Киеву катастрофа: в КГГА назвали сроки подачи отопления и света

20:25

Будет гореть ярко и долго: как за две минуты сделать свечу из того, что есть дома

20:08

Последствия обстрелов сказались: в "Укрэнерго" рассказали об отключении 21 января

19:43

Ударит 17-градусный мороз: Украину накрывает новая холодная погода

19:35

Угроза с моря, РФ ударила по Украине "Цирконом": в ВМС указали на важный нюанс

19:29

В МИД поставили на место руководство МККК после сравнения ударов в Украине и РФ

19:26

Россия атаковала Запорожье - дома разрушены, количество погибших резко возрослоВидео

19:25

Действительно ли в СССР квартиры давали бесплатно: большой обман советской власти

Реклама
19:19

"Враг ставит под угрозу безопасность Европы": что происходит на Чернобыльской АЭС

19:10

РФ пытается организовать гуманитарную катастрофу в Украинемнение

18:56

"Просто в шоке": эксперт объяснила, как арест Мадуро бьет по ПутинуВидео

18:39

Федоров назвал новую стратегическую цель Украины в войне - что предполагается

18:34

Вот почему блюда подгорают: на какие показатели в духовке стоит обратить внимание

18:29

"Полностью осиротела": в семье звезды "Скаженого Весілля" случилось гореВидео

18:27

Смертельно опасно: украинцев призвали не использовать газовую плиту для отопления

17:57

Украину накрыли жесткие аварийные отключения света - где ситуация хуже всего

17:49

Как говорить с котом, чтобы он понимал хозяина и слушался - секрет знают единицыВидео

17:41

Нес авиабомбы: десантники сбили дорогостоящий российский дрон "Форпост"Видео

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяЕлена ЗеленскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять