Гренландия отвлекает Европу от Украины: Politico узнал, что не так с форумом в Давосе

Что написано в материале Politico:
- Спор из-за Гренландии разворачивается в критический момент войны в Украине
- Зеленский очень хочет личной встречи с Трампом
Пока европейские лидеры в Давосе пытались убедить президента США Дональда Трампа отказаться от планов завладеть Гренландией, Украина все больше отходила на второй план.
Как пишет издание Politico со ссылкой на собственные источники в украинской власти, такая ситуация побудила прездента Владимира Зеленского задуматься, стоит ли ему вообще ехать на Всемирный экономический форум.
Что планировали обсудить европейцы
Издание отметило, что лидеры европейских стран изначально планировали в Давосе сосредоточиться на Украине и использовать встречу с Трампом для получения от него поддержки гарантий безопасности для послевоенной Украины.
Однако в планы вмешалась Гренландия и Трамп со своими угрозами захвата острова и введения пошлин против стран, несогласных с его намерениями.
"В Украине идет настоящая война. Гренландия отвлекает нас от того, о чем мы должны говорить... Было бы неплохо сосредоточиться на настоящей войне, которая сейчас идет, там, где действительно нужно воевать с россиянами", - высказал убеждение министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.
Чего хотела украинская делегация
Издание отметило, что поскольку Гренландия доминирует в Давосе, украинские чиновники опасаются, что Украина в итоге будет забыта, поскольку из-за Трампа европейские власти будут вынуждены отложить вопрос войны на своей восточной границе на потом.
Примечательно, что спор из-за Гренландии разворачивается в критический момент войны в Украине, когда РФ разрушает энергетическую инфраструктуру интенсивными ракетными и беспилотными ударами.
"Поскольку эта зима выдалась исключительно холодной... в Киеве растет обеспокоенность по поводу того, как страна сможет выжить без значительно большей помощи со стороны западных союзников, включая США, в вопросах противовоздушной обороны", - написало издание.
Но, поскольку Европа поглощена Гренландией, просьбы о помощи и объяснение ситуации украинскими официальными лицами, заглушаются.
"Аналогично, официальные лица Трампа сосредоточены на Гренландии и секторе Газа, и Зеленскому, по словам украинских чиновников, трудно согласовать запланированную двустороннюю встречу с Трампом", - написало издание.
По словам эксперта по внешней политике от Республиканской партии, пожелавшего остаться анонимным, Зеленский очень хочет личной встречи, но сталкивается с сопротивлением со стороны Белого дома.
"Зеленский всегда готов встретиться с Трампом, поскольку считает, что выгоды перевешивают издержки, и что если он сам с ним не общается, то это делают другие", - сказал он изданию.
Ожидается, что украинские и американские официальные лица пообщаются в Давосе, нопока есть только расплывчатые планы по подписанию соглашения об экономической реконструкции между США и Украиной, которое должно было быть подписано.
Эксперт назвал вероятный сценарий Трампа в отношении Гренландии
Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный считает, вопрос Гренландии сейчас вряд ли стоит остро в практической плоскости.
"У меня есть для этого два аргумента. Во-первых, Трамп говорил о Гренландии еще во время своей первой каденции, и с тех пор, по сути, мало что изменилось. Это скорее его постоянная риторика, которую он сейчас снова актуализировал на волне политической эйфории", - сказал эксперт в интервью Главреду.
Планы Трампа в отношении Гренландии - что известно
Как писал Главред, президент США Дональд Трамп обвинил Данию в том, что в течение 20 лет страна якобы ничего не делала с российской угрозой для острова. Глава Белого дома заявил, что пришло время изменить это.
Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент заявил, что необходимость установления американского контроля над Гренландией продиктована "слабостью" Европы и стратегическими интересами США.
"Гренландия необходима для национальной безопасности США. Мы строим "Золотой купол" (систему противоракетной обороны – ред.). Президент Трамп действует стратегически. Он смотрит не на этот или следующий год, а на то, что может произойти в битве за Арктику. Мы не собираемся отдавать на аутсорсинг нашу национальную безопасность другим странам", - объяснил Бессент.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США и его советники обсуждают ряд вариантов приобретения Гренландии, но и привлечение армии "всегда является одним из вариантов".
Об источнике: Politico
Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.
Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.
Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.
Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.
Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Данный проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.
Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из наиболее влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.
