Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Слабость" Европы и стратегические интересы: в США объяснили желание получить Гренландию

Анна Ярославская
19 января 2026, 07:16
62
У Трампа назвали Гренландию ключевой для национальной безопасности США и заявили, что контроль над островом может предотвратить войну.
Скотт Бессент, Гренландия
Скотт Бессент объяснил желание США получить Гренландию / Коллаж: Главред, фото: Фото: x.com/KatieMiller, скриншот

Главные тезисы Бессента:

  • Гренландия важна для нацбезопасности США и будущего противостояния в Арктике
  • Американские президенты рассматривали покупку острова более 100 лет
  • Бессент связал позицию США со строительством системы ПРО "Золотой купол"

Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент заявил, что необходимость установления американского контроля над Гренландией продиктована "слабостью" Европы и стратегическими интересами США.

"Мы – самая сильная страна в мире. Европейцы демонстрируют слабость. США демонстрируют силу", - сказал Бессент в интервью программе Meet the Press на телеканале NBC.

видео дня

Он напомнил, что "американские президенты хотели приобрести Гренландию более века".

"Гренландия необходима для национальной безопасности США. Мы строим "Золотой купол" (систему противоракетной обороны – ред.). Президент Трамп действует стратегически. Он смотрит не на этот или следующий год, а на то, что может произойти в битве за Арктику. Мы не собираемся отдавать на аутсорсинг нашу национальную безопасность другим странам", - объяснил Бессент.

Он уверен, что США должны действовать на опережение, следуя принципу "мир через силу". По его словам, борьба за Арктику является реальной угрозой в будущем, и если Гренландия станет частью США сейчас, это поможет избежать будущей войны.

Министр также раскритиковал европейских партнеров за недальновидность в отношениях с Россией, проведя параллели с ситуацией в Украине.

"Во время своей первой каденции президент Трамп говорил европейцам: не стройте "Северный поток-2", не полагайтесь на российскую нефть. И угадайте что? Что финансирует усилия России против Украины? Европейские закупки российской нефти. Поэтому Америка должна иметь контроль здесь (над Гренландией – ред.)", - добавил он.

Готовы ли США силой захватить Гренландию

Бессент уклонился от прямого отрицания в ответе на вопрос журналистки о том, рассматривает ли Вашингтон возможность силового захвата острова, как это сделала Россия с Крымом.

Министр отметил, что не обсуждал этот вопрос с президентом, но выразил уверенность, что "европейцы поймут", что переход Гренландии под контроль США является лучшим вариантом для них.

Бессент также отверг опасения, что такие действия разрушат НАТО. Он заверил, что США останутся в Альянсе, однако Трамп не желает, чтобы Америку "втянули в чужую войну" из-за неспособности союзников гарантировать безопасность в регионе.

Гренландия Инфографика
Гренландия / Инфографика: Главред

Как Трамп будет действовать в отношении Гренландии: мнение эксперта

Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный считает, вопрос Гренландии сейчас вряд ли стоит остро в практической плоскости.

"У меня есть для этого два аргумента. Во-первых, Трамп говорил о Гренландии еще во время своей первой каденции, и с тех пор, по сути, мало что изменилось. Это скорее его постоянная риторика, которую он сейчас снова актуализировал на волне политической эйфории", - сказал эксперт в интервью Главреду.

Планы Трампа в отношении Гренландии - что известно

Как писал Главред со ссылкой на The Economist, Европа разрабатывает три сценария защиты Гренландии. Союзники по НАТО уже направили на остров около 35 военных для усиления обороны.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США и его советники обсуждают ряд вариантов приобретения Гренландии, но и привлечение армии "всегда является одним из вариантов".

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен на пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен заявил, что остров "выбирает Данию" и не будет принадлежать Вашингтону и управляться им.

Трамп резко отреагировал на заявление Нильсена о том, что остров намерен и дальше оставаться в союзе с Данией. По словам Трампа, такая позиция может обернуться для гренландского политика "большой проблемой".

Другие новости:

О персоне: Максим Розумный

Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года – профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Гренландия
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Одессе прогремела серия взрывов: повреждены жилые дома и инфраструктура

В Одессе прогремела серия взрывов: повреждены жилые дома и инфраструктура

07:37Украина
"Слабость" Европы и стратегические интересы: в США объяснили желание получить Гренландию

"Слабость" Европы и стратегические интересы: в США объяснили желание получить Гренландию

07:16Мир
Не только Покровск: в Генштабе рассказали, где враг пытался прорвать оборону

Не только Покровск: в Генштабе рассказали, где враг пытался прорвать оборону

02:06Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Почти 75 лет носил имя "красного палача" и врага Махно - что это за город Украины

Почти 75 лет носил имя "красного палача" и врага Махно - что это за город Украины

В Украине началось локальное прекращение огня: МАГАТЭ раскрыло подробности

В Украине началось локальное прекращение огня: МАГАТЭ раскрыло подробности

Какое настоящее историческое название России - историк удивил открытием

Какое настоящее историческое название России - историк удивил открытием

Гороскоп на завтра 19 января: Тельцам - большие перемены, Козерогам - путешествие

Гороскоп на завтра 19 января: Тельцам - большие перемены, Козерогам - путешествие

Отключение света 19 января: в Укрэнерго раскрыли, где не будет света в понедельник

Отключение света 19 января: в Укрэнерго раскрыли, где не будет света в понедельник

Последние новости

07:37

В Одессе прогремела серия взрывов: повреждены жилые дома и инфраструктура

07:16

"Слабость" Европы и стратегические интересы: в США объяснили желание получить Гренландию

06:41

Провал в коммуникации: в Киеве де-факто отменили комендантский часмнение

05:55

"За любовь": Королева перестала скрывать чувства к Николаеву спустя 25 лет

04:41

Такого не было нигде в мире: для чего в СССР строили мосты через многоэтажки

Смена Кадырова в Чечне рискует запустить эффект домино в регионах РФ - КурносоваСмена Кадырова в Чечне рискует запустить эффект домино в регионах РФ - Курносова
03:34

Что означает слово "хот-дог" и при чем тут такси: поставлен точка в вопросеВидео

02:55

Паника из-за "секретов NASA": правда ли, что Землю ждёт отключение гравитации

02:19

Как распознать зависть за секунды: эксперты раскрыли ключевые признаки

02:06

Не только Покровск: в Генштабе рассказали, где враг пытался прорвать оборону

Реклама
01:30

Времени зря не терял: экс-муж Николь Кидман съехался с любовницей

01:09

Авторитет Путина посыпался: WP объяснило, что окончательно подорвало имидж диктатора

01:00

Свет на Львовщине будут отключать по 2-4 раза в сутки: графики на 19 января

00:08

Больше хлопот, чем пользы: какие вещи в секонд-хенде лучше обойти стороной

18 января, воскресенье
23:41

Победитель "Голосу країни" оказался в больнице - что произошло

23:34

Как Трамп переустанавливает "операционную систему" планетымнение

23:22

Более 16 часов без электроэнергии: украинцам назвали новые графики отключений

23:07

Национальный отбор на Евровидение-2026: кто победит

22:53

Умеров раскрыл первые подробности переговоров в США: о чем договорились

22:45

Дефицит усиливается: новые графики отключений света в Днепре и области на 19 январяФото

22:19

Кавказ станет "подгорать": появился прогноз, что может "поджечь" ЧечнюВидео

Реклама
22:08

До 15 часов без электричества: графики отключений в Ровенской области на 19 января

21:59

Ситуация непростая: Зеленский рассказал о ходе восстановления тепла в столице

21:23

РФ провела разведку для ударов по АЭС: Зеленский раскрыл коварный план врага

21:20

Стиралка как новая за копейки: простой трюк с уксусом меняет всеВидео

20:39

Как рассчитать сроки посева перца на рассаду: простой пошаговый методВидео

20:26

В Киеве десятки домов без отопления: озвучен худший сценарий с переселениемВидео

20:24

Китайский гороскоп на завтра 19 января: Быкам - страх, Тиграм - беспокойство

19:52

Отключение света 19 января: в Укрэнерго раскрыли, где не будет света в понедельник

19:34

Собака удивила неожиданной реакцией на открытую дверь и стала "звездой" в Сети

19:22

Морозы ударят с новой силой: в каких областях Украины будет холоднее всего

19:15

Настоящая зима только начинается: какая будет погода в Днепре на этой неделе

18:51

Что запрещено приносить в школу: правительство утвердило перечень предметов

18:32

Угроза тактического обрушения: РФ пошла на прорыв, названо "горячее" направление

17:53

"Приходите на мою тренировку": Усик резко ответил критикам на упреки о возрасте

17:53

Сырский анонсировал новое наступление и раскрыл сценарий войны на 2026 год

17:47

До 1000 дронов в день: Сырский раскрыл планы РФ на 2026 год, чем ответит Украина

17:27

Зачистка под Покровском: ВСУ продвинулись на километр и оттеснили россиян

16:56

Украинцам советуют запастись наличными на случай блэкаута: какую сумму следует подготовить

16:51

РФ на ВОТ развернула тотальную принудительную мобилизацию: кого бросают в бой первыми

16:26

Тактический успех на двух направлениях: ISW о продвижении ВСУ на фронте

Реклама
16:15

Россияне сообщили о прорыве на Славянском направлении - в ВСУ сделали заявление

16:15

"Рабский контракт": скандал Jerry Heil и Кажанны сделал неожиданный поворот

16:04

РФ пытается создать "буферную зону" на ключевом направлении: в ДШВ оценили угрозу

15:39

Какое настоящее историческое название России - историк удивил открытиемВидео

15:36

Как правильно мириться с обиженным котом: ветеринары дали 7 важных советов

15:32

После чего посадить морковь на следующий год: лучшие предшественникиВидео

15:21

Психолог назвал 3 привычки, которые могут разрушить даже крепкие отношения

15:20

Почти 75 лет носил имя "красного палача" и врага Махно - что это за город Украины

15:16

Новолуние в Козероге 18 января: сильный прогноз на две недели для всех знаков зодиакаВидео

14:58

Бабушка не помогала: внук-беглец Ротару сделал заявление о музыкальной карьереВидео

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять