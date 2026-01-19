"Слабость" Европы и стратегические интересы: в США объяснили желание получить Гренландию

У Трампа назвали Гренландию ключевой для национальной безопасности США и заявили, что контроль над островом может предотвратить войну.

https://glavred.info/world/slabost-evropy-i-strategicheskie-interesy-v-ssha-obyasnili-zhelanie-poluchit-grenlandiyu-10733432.html Ссылка скопирована

Скотт Бессент объяснил желание США получить Гренландию / Коллаж: Главред, фото: Фото: x.com/KatieMiller, скриншот

Главные тезисы Бессента:

Гренландия важна для нацбезопасности США и будущего противостояния в Арктике

Американские президенты рассматривали покупку острова более 100 лет

Бессент связал позицию США со строительством системы ПРО "Золотой купол"

Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент заявил, что необходимость установления американского контроля над Гренландией продиктована "слабостью" Европы и стратегическими интересами США.

"Мы – самая сильная страна в мире. Европейцы демонстрируют слабость. США демонстрируют силу", - сказал Бессент в интервью программе Meet the Press на телеканале NBC.

видео дня

Он напомнил, что "американские президенты хотели приобрести Гренландию более века".

"Гренландия необходима для национальной безопасности США. Мы строим "Золотой купол" (систему противоракетной обороны – ред.). Президент Трамп действует стратегически. Он смотрит не на этот или следующий год, а на то, что может произойти в битве за Арктику. Мы не собираемся отдавать на аутсорсинг нашу национальную безопасность другим странам", - объяснил Бессент.

Он уверен, что США должны действовать на опережение, следуя принципу "мир через силу". По его словам, борьба за Арктику является реальной угрозой в будущем, и если Гренландия станет частью США сейчас, это поможет избежать будущей войны.

Министр также раскритиковал европейских партнеров за недальновидность в отношениях с Россией, проведя параллели с ситуацией в Украине.

"Во время своей первой каденции президент Трамп говорил европейцам: не стройте "Северный поток-2", не полагайтесь на российскую нефть. И угадайте что? Что финансирует усилия России против Украины? Европейские закупки российской нефти. Поэтому Америка должна иметь контроль здесь (над Гренландией – ред.)", - добавил он.

Готовы ли США силой захватить Гренландию

Бессент уклонился от прямого отрицания в ответе на вопрос журналистки о том, рассматривает ли Вашингтон возможность силового захвата острова, как это сделала Россия с Крымом.

Министр отметил, что не обсуждал этот вопрос с президентом, но выразил уверенность, что "европейцы поймут", что переход Гренландии под контроль США является лучшим вариантом для них.

Бессент также отверг опасения, что такие действия разрушат НАТО. Он заверил, что США останутся в Альянсе, однако Трамп не желает, чтобы Америку "втянули в чужую войну" из-за неспособности союзников гарантировать безопасность в регионе.

Гренландия / Инфографика: Главред

Как Трамп будет действовать в отношении Гренландии: мнение эксперта

Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный считает, вопрос Гренландии сейчас вряд ли стоит остро в практической плоскости.

"У меня есть для этого два аргумента. Во-первых, Трамп говорил о Гренландии еще во время своей первой каденции, и с тех пор, по сути, мало что изменилось. Это скорее его постоянная риторика, которую он сейчас снова актуализировал на волне политической эйфории", - сказал эксперт в интервью Главреду.

Планы Трампа в отношении Гренландии - что известно

Как писал Главред со ссылкой на The Economist, Европа разрабатывает три сценария защиты Гренландии. Союзники по НАТО уже направили на остров около 35 военных для усиления обороны.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США и его советники обсуждают ряд вариантов приобретения Гренландии, но и привлечение армии "всегда является одним из вариантов".

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен на пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен заявил, что остров "выбирает Данию" и не будет принадлежать Вашингтону и управляться им.

Трамп резко отреагировал на заявление Нильсена о том, что остров намерен и дальше оставаться в союзе с Данией. По словам Трампа, такая позиция может обернуться для гренландского политика "большой проблемой".

Другие новости:

О персоне: Максим Розумный Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года – профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред