Денисенко раскрыла, когда состоится ее вторая свадьба — детали

Вы узнаете:
- Когда состоится свадьба Наталки Денисенко
- Как на помолвку актрисы отреагировал ее сын
Популярная украинская актриса Наталка Денисенко раскрыла, когда состоится ее свадьба с Юрием Савранским. В своем Instagram звезда недавно сообщила, что бизнесмен сделал ей предложение руки и сердца в Турции.
Денисенко ответила на вопросы подписчиков в соцсетях, и, конечно же, поклонников интересовало, когда состоится свадьба актрисы. Наталка не стала скрывать своих планов и сообщила, что пара не планирует откладывать торжество в долгий ящик.
"Скоро, потому что у нас плотный график", - поделилась Наталка.
Также знаменитость рассказала, как на помолвку с Савранским отреагировал ее сын от Андрея Фединчика. Ребенок стал свидетелем события и даже попал на фотографии с предложения руки и сердца. Наталка поделилась, что помолвка мамы не вызвала у Андрея ярких эмоций.
"Спокойно. Андрей вообще очень сдержан в эмоциях. Спросил, дорогое ли кольцо. Он не понял, зачем делать такое предложение, ведь Юра и так уже мой муж. Сынок очень привык к Юре, и тот на него очень хорошо влияет", - рассказала Денисенко.
Наталка Денисенко выходит замуж
Украинская актриса Наталка Денисенко 25 июня обручилась со своим избранником - бизнесменом и моделью Юрием Савранским. Романтическое предложение руки и сердца состоялось во время их совместного путешествия в Турцию. На фоне руин храма Аполлона, где, согласно легендам, когда-то устраивали свидания Марк Антоний и Клеопатра, Савранский преподнес возлюбленной кольцо с бриллиантом, дизайн которого разработал сам.
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О персоне: Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.
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