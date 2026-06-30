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Денисенко раскрыла, когда состоится ее вторая свадьба - детали

Кристина Трохимчук
30 июня 2026, 14:05
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Наталка Денисенко выходит замуж за Юрия Савранского.
Наталка Денисенко - свадьба
Наталка Денисенко - свадьба / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Вы узнаете:

  • Когда состоится свадьба Наталки Денисенко
  • Как на помолвку актрисы отреагировал ее сын

Популярная украинская актриса Наталка Денисенко раскрыла, когда состоится ее свадьба с Юрием Савранским. В своем Instagram звезда недавно сообщила, что бизнесмен сделал ей предложение руки и сердца в Турции.

Денисенко ответила на вопросы подписчиков в соцсетях, и, конечно же, поклонников интересовало, когда состоится свадьба актрисы. Наталка не стала скрывать своих планов и сообщила, что пара не планирует откладывать торжество в долгий ящик.

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Наталка Денисенко - когда свадьба
Наталка Денисенко - когда свадьба / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Скоро, потому что у нас плотный график", - поделилась Наталка.

Также знаменитость рассказала, как на помолвку с Савранским отреагировал ее сын от Андрея Фединчика. Ребенок стал свидетелем события и даже попал на фотографии с предложения руки и сердца. Наталка поделилась, что помолвка мамы не вызвала у Андрея ярких эмоций.

Сын Наталки Денисенко - как отреагировал на помолвку
Сын Наталки Денисенко - как отреагировал на помолвку / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Спокойно. Андрей вообще очень сдержан в эмоциях. Спросил, дорогое ли кольцо. Он не понял, зачем делать такое предложение, ведь Юра и так уже мой муж. Сынок очень привык к Юре, и тот на него очень хорошо влияет", - рассказала Денисенко.

Наталка Денисенко выходит замуж

Украинская актриса Наталка Денисенко 25 июня обручилась со своим избранником - бизнесменом и моделью Юрием Савранским. Романтическое предложение руки и сердца состоялось во время их совместного путешествия в Турцию. На фоне руин храма Аполлона, где, согласно легендам, когда-то устраивали свидания Марк Антоний и Клеопатра, Савранский преподнес возлюбленной кольцо с бриллиантом, дизайн которого разработал сам.

Наталка Денисенко
Наталка Денисенко / инфографика: Главред

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О персоне: Наталка Денисенко

Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

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