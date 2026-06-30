Йога-муж Лорак набросился на ее звезд-друзей: что он требует

Исаак Виджраку сильно недоволен друзьями-путинистами предательницы Лорак.

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Исаак Виджраку и Ани Лорак поженились совсем недавно / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Кратко:

Что говорит муж Лорак

Почему он недоволен друзьями певицы

Когда-то украинская певица, а сейчас предательница Ани Лорак, которая живет в стране-оккупанте РФ и вышла замуж за испанца и йога-инструктора Исаака Виджраку, все чаще переживает отмену концертов по своей новой родине РФ.

Однако этот факт, как оказалось, сильно нервирует ее мужа. Как пишут российские пропагандисты, Виджраку выразил недовольство друзьями певицы.

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Ани Лорак отменяют / фото: instagram.com, Ани Лорак

Как рассказал человек из ближайшего окружения Лорак, на одной из посиделок Исаак недоумевал, почему его жене-запроданке не могут помочь с проблемой с отменой концертов.

"Он удивлен, что все улыбаются, целуются при встрече, приходят в ее дом, а замолвить словечко за Каролину не могут. Мол, тот же Филипп мог бы помочь, но только обещаниями кормит. Говорил, что сделает из Сони звезду, но когда это будет?! Сейчас Каролине помощь нужна, а он и пальцем не шевелит, хотя мог бы уже позвонить кому надо",- сказал источник пропагандистских СМИ.

Исаак Виджраку недоволен, что Лорак отменяют / instagram.com/anilorak

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О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

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