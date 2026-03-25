Почему водительские права в СССР не действовали в других городах - объяснение удивит

Система водительских прав в СССР формировалась хаотично и долгое время не имела четких стандартов.

Водительские права в СРСР не действовало в других городах - в чём причина

Представьте ситуацию: вы получили водительское удостоверение, но оно действует только в вашем городе. У человека был документ на руках, но стоило выехать за пределы своего города — и он мог вызывать сомнения или вообще не признаваться. Такая ситуация длилась десятилетиями и была следствием отсутствия единых стандартов.

Главред объясняет, как функционировала советская система водительских удостоверений и почему она была столь противоречивой.

Первые советские удостоверения появились в 1923 году, однако они не имели четкой структуры. Как пишет Oboz.ua, формально существовали категории, но их определяли местные органы власти. В результате каждый регион создавал собственную версию документа, что приводило к путанице. Инспекторы в других городах часто не понимали "чужие" удостоверения или считали их недостаточными для подтверждения квалификации.

Классификация водителей также была далека от современной. Людей распределяли не по типу транспорта, а по уровню подготовки. Начинали с "шофера-любителя", далее шли профессиональные классы – III, II и I. Водитель должен был не только управлять автомобилем, но и знать его устройство, фактически быть механиком. В 1956 году власти попытались упорядочить систему, введя четыре уровня квалификации, но и здесь все оставалось привязанным к производству: категорию определяло предприятие, где работал водитель.

Повышение квалификации происходило через специальные комиссии при автохозяйствах. Они учитывали не только навыки вождения, но и стаж, дисциплинированность и даже поведение в коллективе. Удостоверение могло содержать информацию о личных качествах человека, что отражало подход той эпохи — профессиональные навыки рассматривались вместе с характером. Несмотря на роль предприятий, окончательное решение о лишении прав оставалось за милицией.

Только после 1963 года, когда СССР присоединился к Женевской конвенции о дорожном движении, ситуация начала меняться. Появились единые правила, понятное деление на категории и стандартные документы. Водительские удостоверения постепенно стали похожими на современные — с четким оформлением и понятными обозначениями.

Читайте также:

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор — Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

