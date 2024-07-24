Военный сбор 5%: сколько украинцы будут отдавать на армию из собственного кошелька

Для финансирования потребностей Вооруженных сил Украины необходимо найти дополнительные 500,3 млрд гривен, сказал Сергей Марченко.

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Сколько придется платить с минимальной и средней зарплаты / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 103-я отдельная бригада территориальной обороны Вооруженных Сил Украины

С повышением военного сбора до 5%, которое предложил Кабинет Министров, каждый украинец будет платить значительные суммы, которые будут зависеть от уровня дохода. Граждане с минимальной зарплатой будут платить по 400 гривен в месяц, а те, кто получает 20 тысяч гривен, будут отдавать уже по 1 тысяче гривен. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

Как отметили в Минфине, новая ставка военного сбора будет единой для всех граждан. Однако фактическая сумма, которую получат ВСУ от каждого человека, будет зависеть от уровня его доходов.

Например, при повышении военного сбора, суммы для людей с разным уровнем дохода будут выглядеть следующим образом:

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При доходе в 8 тысяч грн (минимальная зарплата) - 13 грн в день, 400 грн в месяц. Эти средства могут покрыть стоимость тактических перчаток.

При доходе в 20 тысяч грн (средняя зарплата) - 33 грн в день, 1000 грн в месяц. Этого будет достаточно для приобретения тактических очков.

При доходе в 50 тысяч грн - 83 грн в день, 2500 грн в месяц. Такие суммы можно потратить на тактический рюкзак.

При доходе в 100 тысяч грн - 167 грн в день, 5000 грн в месяц. За эти деньги можно приобрести комплект военной формы.

При доходе в 200 тысяч грн - 333 грн в день, 10 тысяч грн в месяц. Эта сумма позволяет купить рацию.

Как будет работать уплата 5% военного сбора / Фото: Минфин

По словам министра финансов Сергея Марченко, для обеспечения потребностей армии ежедневно нужно 5,6 миллиарда гривен. Это равно ежедневному военному сбору с 14 миллионов минимальных зарплат.

"Необходимо найти дополнительные 500,3 млрд грн для обеспечения критически важных потребностей. При этом можно рассчитывать только на собственные ресурсы, основными из которых являются налоги и внутренние заимствования. Поэтому 1/4 из этой суммы предлагаем закрыть за счет пересмотра военного сбора с 1 5 до 5% для физических лиц... Каждая уплаченная гривна налога важна. Ведь идет на покупку жизненно необходимых вещей", - отметили в Минфине.

Что за ведомство Минфин? Министерство финансов Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, который формирует и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, а также определяет политику в таможенной и налоговой сфере, сообщает "Википедия".

Повышение налогов в Украине - детали

Как сообщал Главред, в Украине планируется повышение основных налогов - НДС и НДФЛ из-за увеличения военного сбора. Военный сбор могут повысить с 1,5% до 5%, что обеспечит дополнительно около 94 млрд грн.

Также Верховная Рада во время голосования 4 июля приняла в первом чтении законопроект №11256-2, из-за которого резко увеличится стоимость бензина и дизельного топлива для потребителей - как для промышленности, так и для физических лиц на АЗС. Бензин подорожает минимум на 1,5 грн/л, а дизельное топливо - на 2,0 грн/л.

Кроме этого, цена на газировку может вырасти почти в 2,5 раза из-за нового законопроекта, который предлагает внедрение акциза на минеральные и сладкие воды с ароматизаторами. По расчетам Минэкономики, цена напитков вырастет примерно на 4 грн за литр.

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