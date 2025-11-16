Укр
Доллар "взял разгон" на повышение: что будет с курсом валюты в ближайшее время

Анна Косик
16 ноября 2025, 12:43
Эксперт объяснил, почему американская валюта не может подешеветь в ближайшее время.
Прогноз курса доллара в Украине

Что сказал Плотников:

  • На валютном рынке ситуация стабилизировалась
  • В ближайшее время резких скачков курса доллара не будет
  • Доллар вряд ли будет дешеветь

Американская и европейская валюты в Украине продолжают планомерно расти. В этом месяце на валютном рынке наблюдается определенная стабилизация, говорит доктор экономических наук Алексей Плотников.

В комментарии Новини.LIVE он отметил, что с 1 по 15 ноября курс доллара колебался в диапазоне 41,89-42,08 гривны за доллар. Плотников спрогнозировал, каких изменений на рынке следует ожидать в дальнейшем.

Как изменится курс доллара

Эксперт прогнозирует, что снижения курса доллара в ближайшее время не будет. Ожидается постепенная девальвация гривны, однако не раньше начала 2026 года.

"Какой-то ощутимой девальвации до конца 2025-го не будет. Учитывая то, что миссия Международного валютного фонда рекомендовала Украине выйти на уровень 45 грн/долл. до конца 2026 года, то рост курса начнется уже с января", - говорит Плотников.

Подорожание доллара США - это необратимый процесс в нынешних условиях, но произойдет он не так скоро. Поэтому в следующие несколько недель доллар будет находиться в постоянном диапазоне от 41,90 до 42,10 гривен за доллар.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс доллара / Инфографика: Главред

Что будет с курсом валют до конца ноября - прогноз экономиста

Главред писал, что в ноябре курс доллара и евро по отношению к гривне, по прогнозам экспертов, будет оставаться стабильным. Экономист Андрей Новак убежден, что Национальный банк Украины имеет все необходимые инструменты для удержания валютного рынка в равновесии.

По его словам, ключевую роль в этом играет внешняя финансовая поддержка, которую Украина получает от международных партнеров.

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что по прогнозу Тараса Лесового, на следующей неделе курс доллара на наличном рынке будет находиться в рамках 41,8-42 грн/долл., а евро - 48-49,5 грн/евро.

Накануне стало известно, что на понедельник, 17 ноября, Национальный банк Украины снизил официальный курс доллара. В то же время евро и злотый продолжил дорожать.

Ранее сообщалось, что несмотря на осеннее затишье на валютном рынке, эксперты предупреждают: до конца года гривну может ждать новое давление. Причины - сезонный рост импорта, погашение гособлигаций, сокращение переводов из-за рубежа и дефицит валюты.

О персоне: Алексей Плотников

Алексей Плотников - экономист, доктор экономических наук (1994), профессор (1998), заслуженный экономист Украины (2010). Народный депутат Украины V-VI созывов.

Родился в Запорожье. В 1986 году окончил Киевский институт народного хозяйства, экономист. Владеет английским, болгарским, сербским, хорватским языками.

В 1994 году защитил докторскую диссертацию. Затем работал руководителем группы экспертов по вопросам экономики Украинского центра экономических и политических исследований (ныне - Центр Разумкова), входил в экспертный совет Высшей аттестационной комиссии и научный совет при НИИ Министерства финансов Украины. Автор более 150 научных работ.

доллар курс валют курс доллара
Ударит 5-градусный мороз и начнутся снегопады: названа дата резкого похолодания

Ударит 5-градусный мороз и начнутся снегопады: названа дата резкого похолодания

14:30Синоптик
Украина массированно ударила вглубь России: Генштаб назвал цели атаки и последствия

Украина массированно ударила вглубь России: Генштаб назвал цели атаки и последствия

12:31Война
"Я не очень оптимистичен": в Финляндии вышли с заявлением по перемирию в Украине

"Я не очень оптимистичен": в Финляндии вышли с заявлением по перемирию в Украине

11:46Война
Откроется поток богатства: три знака зодиака скоро будут грести деньги лопатой

Откроется поток богатства: три знака зодиака скоро будут грести деньги лопатой

Украина массированно ударила вглубь России: Генштаб назвал цели атаки и последствия

Украина массированно ударила вглубь России: Генштаб назвал цели атаки и последствия

Весь мир — у ног: декабрь станет стартом новой жизни для одного знака зодиака

Весь мир — у ног: декабрь станет стартом новой жизни для одного знака зодиака

Эти три знака зодиака сорвут джекпот от Вселенной: кто окажется счастливчиком

Эти три знака зодиака сорвут джекпот от Вселенной: кто окажется счастливчиком

Отключение света в Украине — графики на 16 ноября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 16 ноября (обновляется)

