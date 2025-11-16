Доллар "взял разгон" на повышение: что будет с курсом валюты в ближайшее время

Что сказал Плотников:
- На валютном рынке ситуация стабилизировалась
- В ближайшее время резких скачков курса доллара не будет
- Доллар вряд ли будет дешеветь
Американская и европейская валюты в Украине продолжают планомерно расти. В этом месяце на валютном рынке наблюдается определенная стабилизация, говорит доктор экономических наук Алексей Плотников.
В комментарии Новини.LIVE он отметил, что с 1 по 15 ноября курс доллара колебался в диапазоне 41,89-42,08 гривны за доллар. Плотников спрогнозировал, каких изменений на рынке следует ожидать в дальнейшем.
Как изменится курс доллара
Эксперт прогнозирует, что снижения курса доллара в ближайшее время не будет. Ожидается постепенная девальвация гривны, однако не раньше начала 2026 года.
"Какой-то ощутимой девальвации до конца 2025-го не будет. Учитывая то, что миссия Международного валютного фонда рекомендовала Украине выйти на уровень 45 грн/долл. до конца 2026 года, то рост курса начнется уже с января", - говорит Плотников.
Подорожание доллара США - это необратимый процесс в нынешних условиях, но произойдет он не так скоро. Поэтому в следующие несколько недель доллар будет находиться в постоянном диапазоне от 41,90 до 42,10 гривен за доллар.
Что будет с курсом валют до конца ноября - прогноз экономиста
Главред писал, что в ноябре курс доллара и евро по отношению к гривне, по прогнозам экспертов, будет оставаться стабильным. Экономист Андрей Новак убежден, что Национальный банк Украины имеет все необходимые инструменты для удержания валютного рынка в равновесии.
По его словам, ключевую роль в этом играет внешняя финансовая поддержка, которую Украина получает от международных партнеров.
Курс валют в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что по прогнозу Тараса Лесового, на следующей неделе курс доллара на наличном рынке будет находиться в рамках 41,8-42 грн/долл., а евро - 48-49,5 грн/евро.
Накануне стало известно, что на понедельник, 17 ноября, Национальный банк Украины снизил официальный курс доллара. В то же время евро и злотый продолжил дорожать.
Ранее сообщалось, что несмотря на осеннее затишье на валютном рынке, эксперты предупреждают: до конца года гривну может ждать новое давление. Причины - сезонный рост импорта, погашение гособлигаций, сокращение переводов из-за рубежа и дефицит валюты.
О персоне: Алексей Плотников
Алексей Плотников - экономист, доктор экономических наук (1994), профессор (1998), заслуженный экономист Украины (2010). Народный депутат Украины V-VI созывов.
Родился в Запорожье. В 1986 году окончил Киевский институт народного хозяйства, экономист. Владеет английским, болгарским, сербским, хорватским языками.
В 1994 году защитил докторскую диссертацию. Затем работал руководителем группы экспертов по вопросам экономики Украинского центра экономических и политических исследований (ныне - Центр Разумкова), входил в экспертный совет Высшей аттестационной комиссии и научный совет при НИИ Министерства финансов Украины. Автор более 150 научных работ.
