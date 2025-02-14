Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Сможет ли Европа заменить помощь США Украине: Тука ответил

Анна Ярославская
14 февраля 2025, 02:22
21
Практически все оборудование, которое Украина получает из Европы, проходит капитальный ремонт.
Военная помощь, ВСУ
Европа вряд ли поможет Украине реальным вооружением / Коллаж: Главред, фото: defense.gov, УНИАН

Кратко:

  • Европа "ужаснулась", когда открыла свои склады с оружием
  • Трамп заставил Евросоюз протрезветь

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2016-2019 годах Георгий Тука оценил, сможет ли Европа заменить военную помощь США Украине.

По его словам, европейцы пытались переложить большую часть помощи Украине на США. И некоторое время им это удавалось.

"Трамп своими высказываниями, например, заявлениями по Гренландии, НАТО и фискальной политике в отношениях с Евросоюзом, не то чтобы напугал европейцев, но заставил их протрезветь. И первым звоночком стало принятие решения о предоставлении масштабной военной помощи Украине. Фактически впервые за 70 лет европейцы сами для себя открыли собственные склады вооружения, и то, что они там увидели собственными глазами, ужаснуло их", - сказал Тука во время чата на Главреде .

Он объяснил, что практически все оборудование, которое мы получали и получаем из Европы, проходит капитальный ремонт перед тем, как отправиться в Украину. И все равно иногда Украина получает технику, которая не является боеспособной.

"Европа начала просыпаться. Конечно, хотелось бы, чтобы Европа проснулась еще три года назад, но это происходит сейчас, и только сейчас начинают выделяться дополнительные средства на перевооружение европейских стран", - отметил он.

Тука скептически относится к тому, что Европа сможет заменить реальную военную помощь США Украине.

"Если говорить о финансовой помощи, то [Европа] безусловно, способна [заменить], а вот реальным вооружением Европа нам вряд ли поможет. Ведь практически все вооружение изготавливается под заказ то ли собственного министерства обороны, то ли министерств обороны других стран, и ни у кого из производителей нет складов, где бы накапливалось произведенное вооружение", - отметил он.

Тука добавил, что если завтра срочно понадобится пять миллионов мин, то ни один производитель не обеспечит такого объема поставок. Он может заключить соглашение, а заказ будет выполнение в течение полугода или года.

"А вот посредники, которые имеют подобные склады, есть. Их немного, они очень известны в мире, они знают друг друга, и этот рынок является достаточно консервативным и находится под пристальным контролем специальных служб, прежде всего Соединенных Штатов Америки, которые следят за распространением определенных видов вооружения", - объяснил он.

Смотрите видео - Георгий Тука поделился прогнозом относительно перспектив урегулирования войны России против Украины:

Военная помощь от США Украине - последние новости:

Как сообщал Главред, 12 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Украина продолжит получать помощь, иначе "Путин бы подумал, что он выиграл". Однако, по его словам, "деньги должны быть обеспечены".

Украина получила Соглашение о партнерстве с США, которое включает экономическое сотрудничество между двумя странами. С этим соглашением в Киев прибыл министр финансов США Скот Бессент.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США должны иметь доступ к природным ресурсам Украины независимо от того, удастся ли успешно заключить мирное соглашение между Киевом и Москвой. По его словам, Украина уже согласилась передать Штатам редкоземельные металлы на сумму 500 миллиардов долларов в качестве оплаты за военную помощь, которую Вашингтон уже предоставил.

Другие новости:

Кто такой Георгий Тука

Гео́ргий Бори́сович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Георгий Тука военная помощь новости Украины и мира война России и Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Украина будет участницей переговоров о завершении войны: Трамп назвал дату

Украина будет участницей переговоров о завершении войны: Трамп назвал дату

23:37Мир
"Он это сказал": Трамп назвал истинную причину войны России против Украины

"Он это сказал": Трамп назвал истинную причину войны России против Украины

22:57Мир
Зеленский назвал страх Путина: СМИ о деталях переговоров лидеров Украины и США

Зеленский назвал страх Путина: СМИ о деталях переговоров лидеров Украины и США

22:34Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 13 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 13 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 13 февраля (обновляется)

Переговоры о мире "на носу": в ISW объяснили, на какие уступки готов пойти Путин

Переговоры о мире "на носу": в ISW объяснили, на какие уступки готов пойти Путин

На каких дорогах запрещено пристегиваться ремнем безопасности: важно знать

На каких дорогах запрещено пристегиваться ремнем безопасности: важно знать

Большинство удивится: чем отличаются синие и белые знаки населенных пунктов

Большинство удивится: чем отличаются синие и белые знаки населенных пунктов

Последние новости

03:00

Справится только сверхразум: найдите 5 спрятанных кошельков в магазине за 11 сек

02:22

Сможет ли Европа заменить помощь США Украине: Тука ответилВидео

02:00

И не поспоришь: Влад Топалов с детьми дал Регине Тодоренко обидное прозвище

01:57

Названо время года, когда чаще всего рождаются самые счастливые дети

01:30

Запад хочет отправить 18-летних в окопы: эксперт указал на "камень преткновения"

Новый закон о ленд-лизе можно запустить за три месяца, это лишит РФ шанса выиграть войну - МаломужНовый закон о ленд-лизе можно запустить за три месяца, это лишит РФ шанса выиграть войну - Маломуж
01:14

Путин согласится на мир, если США откажутся от военной поддержки Украины – WSJ

00:36

Часть украинских военных против сделки с РФ любой ценой – СМИ

00:12

Жена Виктора Павлика лишилась бизнеса: в чем причинаВидео

13 февраля, четверг
23:37

Украина будет участницей переговоров о завершении войны: Трамп назвал дату

Реклама
23:34

Кому еще кусочек: 70-летний Джеки Чан с пиццей попал на видео

23:30

Ленд-лиз США для Украины: Маломуж о сотнях тысяч бомб и ракет для ВСУВидео

22:57

"Он это сказал": Трамп назвал истинную причину войны России против Украины

22:42

Евровидение-2025: Украина рискует покинуть первую 20-ку потенциальных лидеров

22:34

Зеленский назвал страх Путина: СМИ о деталях переговоров лидеров Украины и США

22:00

Условия Трампа для Украины и решение СНБО: главные новости Украины (дайджест)

21:57

Чехия позволит украинцам остаться навсегда: названы условия

21:48

Кошевой вывел в свет жену и младшую дочь: как подросла девочка

21:42

Шольц призвал ввести чрезвычайное положение в Германии из-за Украины: что известно

21:33

Раскрыта грандиозная тайна Константина Меладзе - что произошло

21:23

У Трампа не исключили "потери территорий" Украиной по результатам переговоров

Реклама
21:14

Суицид в ТЦК: в Хмельницком мужчина во время прохождения ВВК порезал себя ножом

20:46

Жизнь изменится, произойдет чудо: что значит увидеть божью коровку в феврале

20:40

"Стыжусь тела": жена Позитива показала, как выглядит ее фигура после родов

20:24

Зеленский сообщил о хороших новостях с фронта и намекнул, где успех у ВСУ

20:22

Потап вышел на связь после скандального интервью ДудюВидео

20:06

Погода на День святого Валентина: ночные морозы, мокрый снег и оттепель

19:31

Мирные переговоры по войне в Украине не закончатся членством в НАТО - Рютте

19:10

Переговоры Трампа и Путина: о чем на самом деле договорилисьмнение

19:06

"Будет демаркация": Хегсет раскрыл главную цель переговоров между Украиной и РФ

18:56

Под угрозой два крупных города: Сырский заявил о срыве планов наступления РФ

18:55

Трамп и Путин попробуют достичь прекращения огня к Пасхе или 9 мая - FT

18:52

Неизлечимая болезнь 68-летнего Ларса фон Триера прогрессирует

18:20

Кто контролирует важную трассу под Покровском: что на самом деле там происходит

18:18

"По двум трекам": в Кремле сделали заявление об участии Украины в мирном процессе

18:15

Поставки нефти остановлены: дроны СБУ повторно ударили по станции перекачки в РФ

17:36

"Делают никчемные заявления": Орбан высмеял намерение ЕС поддерживать Украину

17:29

Украине нужны тысячи миротворцев: важное заявление Зеленского об окончании войныВидео

17:17

Представитель Трампа в Киеве: как соглашение с США изменит войну и что получит Украина

17:07

"Крыса", которую СБУ задержала за госизмену, получала награды из рук Порошенко - СМИ

16:24

На грани исчезновения: садоводов просят срочно сообщить данные об одном растении

Реклама
16:19

На каких дорогах запрещено пристегиваться ремнем безопасности: важно знать

16:19

Про него все забыли: очень вкусный салат из 3 секретных ингредиентов

16:14

"Долгожданной встречи": Кристина Орбакайте срочно обратилась к поклонникам

15:54

Зеленский раскрыл подробности разговора с Трампом: когда будет прекращение огня

15:52

Свадьба уже в апреле: Волочкова сделала странное признание про жениха дочери

15:47

Зеленский назвал условие снятия санкций с Порошенко - детали

15:39

Как понять, что пора поливать растение: эксперт рассказала про трюк с карандашом

15:35

Украинцы готовы отдать территорию России, чтобы остановить войну - Telegraph

15:21

Мечта каждой женщины: 3 самых заботливых мужа по знаку зодиака

15:19

Интересный тест на характер: что о человеке говорит его любимый цвет

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять