Сможет ли Европа заменить помощь США Украине: Тука ответил

Практически все оборудование, которое Украина получает из Европы, проходит капитальный ремонт.

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Европа вряд ли поможет Украине реальным вооружением / Коллаж: Главред, фото: defense.gov, УНИАН

Кратко:

Европа "ужаснулась", когда открыла свои склады с оружием

Трамп заставил Евросоюз протрезветь

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2016-2019 годах Георгий Тука оценил, сможет ли Европа заменить военную помощь США Украине.

По его словам, европейцы пытались переложить большую часть помощи Украине на США. И некоторое время им это удавалось.

"Трамп своими высказываниями, например, заявлениями по Гренландии, НАТО и фискальной политике в отношениях с Евросоюзом, не то чтобы напугал европейцев, но заставил их протрезветь. И первым звоночком стало принятие решения о предоставлении масштабной военной помощи Украине. Фактически впервые за 70 лет европейцы сами для себя открыли собственные склады вооружения, и то, что они там увидели собственными глазами, ужаснуло их", - сказал Тука во время чата на Главреде .

Он объяснил, что практически все оборудование, которое мы получали и получаем из Европы, проходит капитальный ремонт перед тем, как отправиться в Украину. И все равно иногда Украина получает технику, которая не является боеспособной.

"Европа начала просыпаться. Конечно, хотелось бы, чтобы Европа проснулась еще три года назад, но это происходит сейчас, и только сейчас начинают выделяться дополнительные средства на перевооружение европейских стран", - отметил он.

Тука скептически относится к тому, что Европа сможет заменить реальную военную помощь США Украине.

"Если говорить о финансовой помощи, то [Европа] безусловно, способна [заменить], а вот реальным вооружением Европа нам вряд ли поможет. Ведь практически все вооружение изготавливается под заказ то ли собственного министерства обороны, то ли министерств обороны других стран, и ни у кого из производителей нет складов, где бы накапливалось произведенное вооружение", - отметил он.

Тука добавил, что если завтра срочно понадобится пять миллионов мин, то ни один производитель не обеспечит такого объема поставок. Он может заключить соглашение, а заказ будет выполнение в течение полугода или года.

"А вот посредники, которые имеют подобные склады, есть. Их немного, они очень известны в мире, они знают друг друга, и этот рынок является достаточно консервативным и находится под пристальным контролем специальных служб, прежде всего Соединенных Штатов Америки, которые следят за распространением определенных видов вооружения", - объяснил он.

Смотрите видео - Георгий Тука поделился прогнозом относительно перспектив урегулирования войны России против Украины:

Военная помощь от США Украине - последние новости:

Как сообщал Главред, 12 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Украина продолжит получать помощь, иначе "Путин бы подумал, что он выиграл". Однако, по его словам, "деньги должны быть обеспечены".

Украина получила Соглашение о партнерстве с США, которое включает экономическое сотрудничество между двумя странами. С этим соглашением в Киев прибыл министр финансов США Скот Бессент.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США должны иметь доступ к природным ресурсам Украины независимо от того, удастся ли успешно заключить мирное соглашение между Киевом и Москвой. По его словам, Украина уже согласилась передать Штатам редкоземельные металлы на сумму 500 миллиардов долларов в качестве оплаты за военную помощь, которую Вашингтон уже предоставил.

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Кто такой Георгий Тука Гео́ргий Бори́сович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

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