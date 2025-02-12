"В Москве и Пекине аплодируют стоя": Тука о "безголовом наскоке" Трампа

Реализация многих заявлений Дональда Трампа будет иметь исключительно негативные последствия, считает Георгий Тука.

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Некоторые заявления Трампа вызывают глубокое беспокойство

Реализация многих идей Трампа будет иметь негативные последствия

Большинство заявлений, которыми фонтанирует Дональд Трамп, вызывает глубокое беспокойство, поскольку они носят провокационный характер, заявил бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2016-2019 годах Георгий Тука.

"Реализация этих заявлений будет иметь исключительно негативные последствия, причем не только для отношений Украины и США", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

Эксперт раскритиковал "безголовый кавалерийский наскок" на агентство USAID: "Действия Трампа в отношении USAID у меня ассоциируются с позорным бегством США из Афганистана. Более того, то, что планируется сделать с USAID, – это Афганистан, умноженный на 10".

По его словам, таким действиям в отношении USAID "в Москве и Пекине аплодируют стоя и уже готовятся зайти на освободившееся место".

"Меня возмущают и наши дураки, которые радуются тому, что "грантоедов" лишили грантов. Можно по-разному относиться к журналистам, которых называют "грантоедами" (лично я вообще не употребляю такого термина), но сократилось финансирование именно проукраинских СМИ. При этом – можете даже не сомневаться – уже со следующей недели возрастет финансирование Россией "пятой колонны" в Украине", - добавил Тука.

Смотрите видео - чат с Георгием Тукой:

Ранее Тука разнес предложения команды Трампа по Украине. Новая вашингтонская администрация может поддерживать определенные контакты как с Киевом, так и с Москвой, не исключает Георгий Тука.

Напомним, ранее Тука прокомментировал план Трампа по завершению войны. Не исключена реализация менее благоприятного для Украины сценария, говорит Георгий Тука.

Как ранее сообщал Главред, Владимир Огрызко рассказал, почему Украина и РФ не смогут договориться. Украине нет смысла вести переговорный процесс со страной-агрессором Россией, пока наша сторона не имеет рычагов влияния на российскую сторону. Он считает, чтобы иметь такие инструменты влияния, нужно заставить РФ отступить.

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Кто такой Георгий Тука Гео́ргий Бори́сович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

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