'Абсолютно нереалистично': Тука разнес предложения команды Трампа по Украине

Новая вашингтонская администрация может поддерживать определенные контакты как с Киевом, так и с Москвой, не исключает Георгий Тука.

https://glavred.info/ukraine/absolyutno-nerealistichno-tuka-raznes-predlozheniya-komandy-trampa-po-ukraine-10638806.html Ссылка скопирована

Георгий Тука прокомментировал шаги по прекращению войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 241 ОБр ТРО

Важно:

Никаких реальных шагов по урегулированию пока не было

Вашингтон может поддерживать контакты как с Киевом, так и с Москвой

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2016-2019 годах Георгий Тука прокомментировал первые шаги команды Дональда Трампа в направлении прекращения войны в Украине.

"Никаких реальных шагов пока не было", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

Вместе с тем он не исключает, что новая вашингтонская администрация может поддерживать определенные неформальные контакты как с Киевом, так и с Москвой.

"Если же говорить о заявлениях, которые звучали со стороны генерала Келлога, спецпредставителя президента США по вопросам Украины и России, то последнее громкое из них касалось необходимости проведения выборов в Украине до конца 2025 года. По моему мнению, это абсолютно нереалистично. Такие заявления свидетельствуют о том, что эти люди некомпетентны в тех вопросах, которыми им предстоит заниматься в ближайшем будущем", - добавил Тука.

Смотрите видео - чат с Георгием Тукой:

Переговоры о прекращении войны - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Путин дал сигнал, что не согласится на мирные переговоры. Диктатор дал сигнал российскому обществу, что война будет продолжаться и что РФ не планирует в ближайшее время участвовать в мирных переговорах.

Напомним, ранее сообщалось, когда могут быть переговоры делегации Украины с командой Трампа. Основные переговоры украинской делегации с новой командой Трампа ожидаются тогда, когда будет "Украинская неделя" в Вашингтоне.

Как ранее сообщал Главред, Владимир Огрызко рассказал, почему Украина и РФ не смогут договориться. Украине нет смысла вести переговорный процесс со страной-агрессором Россией, пока наша сторона не имеет рычагов влияния на российскую сторону. Он считает, чтобы иметь такие инструменты влияния, нужно заставить РФ отступить.

Больше новостей:

Кто такой Георгий Тука Гео́ргий Бори́сович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред