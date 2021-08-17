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Никакой амнистии для боевиков "ЛДНР": текст законопроекта по возврату Крыма и Донбасса в Украину

17 августа 2021, 17:01
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Амнистии не будет для тех лиц, которые совершили ряд преступлений.

Боевики ДНР
Закон не будет предусматривать амнистию для боевиков "ЛДНР" / news.dn.ua

После возвращения оккупированных Крыма и Донбасса в состав Украины под амнистию могут попасть лица, которые были участниками оккупационных сил или администраций, но не совершали преступлений. Законопроект не предполагает амнистии для тех лиц, которые причастны к преступной деятельности. Амнистия также не будет применяться в отношении иностранцев и лиц без гражданства, совершавших преступления в составе незаконных вооруженных формирований.

Об этом идет речь в законопроект №5844 Об основах государственной политики переходного периода. В документе указано, что закон должен будет определять принципы государственной политики переходного периода, направлен на возвращение оккупированных территорий и преодоление последствий оккупации со стороны РФ. Документ внесен Кабмином.

В проекте закона говорится, что лицо, которое находилось в составе незаконных вооруженных формирований на оккупированных территориях или в составе оккупационных администраций РФ, не подпадает под амнистию в том случае, если было совершено уголовное преступление. Впрочем, могут быть исключения, которые прописаны в уголовном кодексе.

Кто не подпадает под амнистию

Лица, которые совершили преступления, подпадающие под юрисдикцию Международного уголовного суда в пределах, признанных Украиной.

Военные преступления и преступления против человечества.

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Лица, совершившие преступления, состав которых включает действия, связанные с пытками, бесчеловечными поступками, которые унижают человеческое достоинство.

Лица, злонамеренные действия которых повлекли за собой смерть человека или причинение тяжких телесных повреждений.

Люди, совершившие умышленно тяжкие или особо тяжкие преступления против жизни и здоровья человека, свободы, чести и достоинства личности, половой свободы и половой неприкосновенности личности, против мира, безопасности человечества и международного порядка.Читайте также"Формула Штайнмайера" и "сдача" Украины: Арестович объявил о сценарии Киева по Донбассу

Люди, которые совершили преступления против национальной безопасности государства, пребывавшие в статусе судьи, прокурора, народного депутата Украины, депутат органов местного самоуправления, в том числе и в АР Крым.

Амнистия не применяется также к иностранцам и лицам без гражданства, которые совершали преступления в связи с местными оккупационными администрациями, пребывая в составе незаконных вооруженных формирований.

Ситуация на Донбассе

5 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если жители оккупированных территорий Донбасса считают себя россиянами, то им лучше переехать в Россию, так как ОРДЛО рано или поздно вернутся в состав украинского государства.

Спикер МИД Украины Олег Николенко 12 августа подверг критике действия России по Донбассу и заявил, что Москва должна приложить усилия для урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе. В Киеве, тем временем, продолжат работать над разрешением конфронтации в политико-дипломатической сфере.

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