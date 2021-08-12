Мира на танках России не будет: Украина поставила Москве жесткое условие по финишу войны на Донбассе

Война на Донбассе / УНИАН

Спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко ответил на заявления России о "деградировании" ситуации с безопасностью на Донбассе.

По словам Николаенко, Россия "отчаянно пытается переложить ответственность с больной головы на здоровую" за конфликт на востоке Украины.

"Российская Федерация отчаянно пытается переложить ответственность с больной головы на здоровую. Добросовестное выполнение взятых на себя мирных обязательств все чаще подменяется громкими политическими заявлениями. РФ имеет возможность не на словах, а на деле доказать наличие политической воли завершить развязанный ею вооруженный конфликт с Украиной: отдать приказ подконтрольным ей вооруженным группировкам на Донбассе неуклонно соблюдать режим прекращения огня, прекратить саботаж работы Трехсторонней контактной группы, разблокировать выполнения решений лидеров Нормандского формата", — заявил Николенко.

По его словам, жители временно оккупированных украинских территорий нуждаются в "альтернативе разрушительной политике "русского мира".

"В Москве должны наконец осознать, что построить мир на российских танках невозможно. Вместе с партнерами Украина продолжит работать над нейтрализацией совместных угроз безопасности, улучшения благосостояния пострадавшего населения по обе стороны линии разграничения, возвращение в активную повестку дня крымской проблематики", — подчеркнул спикер МИД.

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По его словам, Украина и ее партнеры и в дальнейшем настроены достичь прогресса в рамках политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта.

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Напомним, 10 августа российские незаконные вооруженные формирования на Донбассе за сутки 16 раз нарушили режим прекращения огня. Трое украинских военных получили ранения, один из них погиб. Под обстрелы боевиков попали позиции Операции объединенных сил вблизи Водяного, в направлении Невельского, рядом с Марьинкой, неподалеку с Нью-Йорком, Катериновкой, возле села Пески, а также Новоалександровки, Луганского и Новолуганского.

При обстрелах российские боевики использовали противотанковые ракетные комплексы, артиллерийские системы калибра 122 миллиметра, минометы 120-го калибра, автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, а также стрелковое оружие.