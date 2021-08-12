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Обострение на Донбассе: у Кравчука связали атаку РФ со встречами Зеленского с Байденом и Меркель

12 августа 2021, 13:33
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Россия при помощи ситуации на Донбассе пытается реализовывать свои цели как на международном уровне, так и внутри своего государства, считает Сергей Гармаш

Донбасс
В России уже заявляли, что сближение Украины с Западом обернется обострением ситуации на Донбассе / УНИАН

Новое обострение российско-украинского конфликта на Донбассе связано с двумя ключевыми факторами. Россия реагирует на будущие встречи президента Украины Владимира Зеленского с Ангелой Меркель и Джо Байденом. В Москве уже говорили, что сближение Киева с западным миром обернется эскалацией конфликта на востоке страны. Кроме того, российские власти перед выборами в Госдумы снова используют образ врага в виде Украины, чтобы мобилизовать избирателей. Об этом заявил представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш.

В эфире телеканала Украине 24 он сказал о том, что обострение вооруженной конфронтации на Донбассе может быть связано с геополитическими аспектами. Россия на официальном уровне уже предупреждала, что по мере сближения Украины с Западом военная ситуация будет ухудшаться.

Читайте такжеМир на Донбассе в обмен на "формулу Штайнмайера": Украина поставила России условие"Если говорить о причинах, как я их вижу, то я для себя выделил несколько факторов. Один из них - геополитический. Встреча Байдена с Зеленским, Меркель с Зеленским. Мы видели прошлой весной перед саммитом НАТО, когда были возможны позитивные решения для Украины, спикер МИД России Мария Захарова говорила, что если будет продолжаться милитаризация Украины и сближение с НАТО, то это обострит ситуацию на Донбассе", - сказал Гармаш.

Помимо этого, считает украинский переговорщик, здесь также следует учитывать и фактор политических процессов, которые сейчас происходят в России. Украина уже привычно выступает в образе внешнего врага Москвы, теперь эта тема активно используется с целью мобилизации избирателей перед выборами в Госдуму. Российские власти пытаются подключить к выборам и людей с оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, получивших российские паспорта.

"Второй фактор - внутрероссийский. Не забываем, что там выборы. Им нужна тема, мобилизирующая электорат. Тема Украины как врага мобилизует сегодня путинский электорат, в том числе и на оккупированной территории, привлекая новосозданных российских граждан к голосованию. Также очень важно понимать, что на оккупированной территории растет недовольство тем, что заблокированы КПВВ, люди не могут поддерживать родственные связи, получать пенсии. И вот создается на фронте ситуация, которая позволяла бы им (боевикам ОРДЛО и России) оправдывать закрытие КПВВ. Они говорят о том, что нет условий безопасности. Я бы не отбрасывал и военный фактор - это террор мирных жителей с целью очистки от них зоны потенциальной активизации военных действий", - подчеркнул Сергей Гармаш.

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Напомним, 10 августа российские незаконные вооруженные формирования за сутки 16 раз нарушили режим прекращения огня. Трое украинских военных получили ранения, один из них погиб. Под обстрелы боевиков попали позиции Операции объединенных сил вблизи Водяного, в направлении Невельского, рядом с Марьинкой, неподалеку с Нью-Йорком, Катериновкой, возле села Пески, а также Новоалександровки, Луганского и Новолуганского.

При обстрелах российские боевики использовали противотанковые ракетные комплексы, артиллерийские системы калибра 122 миллиметра, минометы 120-го калибра, автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, а также стрелковое оружие.

Встреча Зеленского с Меркель

Напомним, 22 августа состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Переговоры состоятся в рамках визита лидера немецкого государства в Киев.

Как рассказал пресс-секретарь украинского главы государства Сергей Никифоров, Зеленский и Меркель, в первую очередь, обсудят гарантии безопасности в связи с введением в эксплуатацию газопровода Северный поток-2. Также будет обсуждаться вопрос перезапуска переговоров по Донбассу.

ТКГ новости Украины Сергей Гармаш новости Донбасса
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