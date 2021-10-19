США на Донбассе и слова Путина: Лавров разразился обвинением в адрес Франции и ФРГ по "Нормандии"

Путин предлагал подключить США к нормандскому формату, однако Франция и Германия выступили против - Лавров / Reuters

Министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил Францию и Германию в том, что они отказались от подключения Соединенных Штатов Америки к переговорам по Донбассу в рамках нормандского формата. По его словам, с такой инициативой, дескать, выступал президент России Владимир Путин, однако Париж и Берлин категорически отвергли такой сценарий.

Как заявил российский дипломат по итогам выступления в дискуссионном клубе Валдай, Россия еще при президентской каденции Обамы якобы предлагала подключить Штаты к нормандскому формату. Тогда, как утверждает министр, госсекретарь США Джон Керри не исключал такой возможности в том случае, если американцев пригласят к переговорам.Читайте такжеПять минут, один звонок – Крым с Донбассом в Украине: у Зеленского резко обратились к Путину и РФ

"Еще когда Джон Керри был государственным секретарем и приезжал с очередным визитом в Москву, мы были на приеме у Путина. Путин сказал, мы видим, что американцы влияют на Украину… может поговорить с Германией и Францией, чтобы вы подключились к нормандскому формату? Это было при мне", - утверждает Лавров.

Впрочем, по его словам, Франция и Германия сказали, что они против участия США в переговорах по Донбассу в нормандском формате.

"Ну и потом мы спросили у немцев и французов. Они сказали "категорически нет", мы должны работать в формате, который был создан, в котором были подписаны минские договоренности", - подчеркнул Сергей Лавров.

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Переговоры по Донбассу в нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября по видеосвязи провел переговоры с немецким канцлером Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры стран нормандского формата договорились о перезапуске переговоров по Донбассу и начале переговорного процесса по организации саммита нормандской четверки.

Далее прошел телефонный разговор Меркель и Макрона с российским президентом Владимиром Путиным. Глава РФ обвинил Украину в якобы невыполнении всех договоренностей по Донбассу, которых стороны достигли во время саммитов. Впрочем, в Кремле согласились начать переговоры об организации нормандской встречи на уровне глав МИД нормандского формата и консультации по вопросу встречи лидеров стран нормандской четверки.

Представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт позже объявил, что стороны договорились обсудить аспекты организации встречи в рамках нормандского формата на уровне глав МИД. Встреча ожидается уже в ближайшее время.