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Угроза военного вторжения РФ в Украину велика, как никогда: эксперт предупредил Киев об опасности

17 сентября 2021, 07:00
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Железный купол может пригодиться Киеву не в 2022 году, а уже спустя неделю, считает Андрей Пионтковский.

Российские войска
Россия и Китай восприняли уход США из Афганистана как намерение Вашингтона покинуть арену мировой политики, из-за чего вероятно наступление на Донбасс – эксперт / УНИАН

В США на уровне Палаты представителей приняли решение о поставке Украине противоракетных систем Железный купол в 2022 году, однако такое вооружение может понадобиться ВСУ уже через неделю. Уже сейчас военная угроза РФ становится наиболее вероятным сценарием, поскольку Россия вместе с Китаем вдохновились уходом Штатов из Афганистана и полагают, что теперь у них развязаны руки. В Конгрессе уже требуют, чтобы госсекретарь Блинкен отчитался о гарантиях поддержки Киева. Об этом заявил политолог Андрей Пионтковский.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что нижняя палата американского парламента уже проголосовала за поставки противоракетных систем Киеву в следующем году, однако такое оружие может понадобиться украинскому государству уже сейчас.

"Новостью является вчерашнее решение Палаты представителей США о внесении поправки (о предоставлении Украине ракетной системы Железный купол) в оборонный бюджет на 2022 год - голосовали и демократы, и республиканцы. Естественно, это могло произойти только при поддержке Белого дома", - отметил эксперт.

По его словам, сейчас как никогда вероятна угроза военного вторжения РФ в Украину. Причиной тому является уход США из Афганистана, который Россия и Китай воспринимают как самоизоляцию Штатов от мировой политики и предоставление им права решать вопросы на международной арене. Однако в Вашингтоне уже поняли эту проблему, а Конгресс вызывает госсекретаря Энтони Блинкена для того, чтобы он заверил парламентариев в поддержке Штатами Украины и Тайваня в случае агрессии Москвы и Пекина.

"Угроза военного вторжения России никуда не исчезла, а наоборот, сейчас как никогда вероятна, потому что Москва и Пекин ужасно вдохновлены провалом США в Кабуле. Они полагают, что это общий сигнал ухода Америки из мировой политики, и им теперь позволено все. Но это уже поняли в Вашингтоне. В американском Конгрессе уже два дня вызывают Блинкена, чтобы он там клялся, что США будут поддерживать Украину и Тайвань в случае российской и китайской агрессии. Этот вопрос обсуждается в рабочем порядке", - подчеркнул Андрей Пионтковский.

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Война России и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума Ялтинской европейской стратегии сказал, что он допускает сценарий полномасштабного военного конфликта Москвы и Киева. По его словам, если это произойдет, то россияне допустят самую большую ошибку.

Также Зеленский заявил, что отношения Украины и России на межгосударственном уровне и между народами стали враждебными. Впрочем, есть и умные россияне, которые уважают украинскую государственность.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Кремле "с сожалением" относятся к словам президента Украины Зеленского о возможной большой войне двух государств, и считают такой сценарий "апокалиптическим".

viber
новости России война Андрей Пионтковский новости Украины
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