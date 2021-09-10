Есть вероятность войны Украины и России - Зеленский

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность полномасштабных военных действий против России. Об этом он заявил в Киеве в ходе форума YES Brainstorming.

По словам украинского президента, военный сценарий развития событий - наиболее страшен для Украины.

"Считаю, что это будет самая большая ошибка РФ. После этого никогда не будет существовать соседства РФ, Украины и Беларуси. Это самое страшное, что может быть, но, к сожалению, такая есть вероятность", - сказал президента.

Кроме того, Зеленский указал на тот факт, что Россия уже семь лет ведет на Донбассе военную агрессию против Украины, однако международное сообщество занимается, в большинстве своем, декларативными мерами.

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Напомним, ранее спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко ответил на заявления России о "деградировании" ситуации с безопасностью на Донбассе.

По словам Николаенко, Россия "отчаянно пытается переложить ответственность с больной головы на здоровую" за конфликт на востоке Украины.

"Российская Федерация отчаянно пытается переложить ответственность с больной головы на здоровую. Добросовестное выполнение взятых на себя мирных обязательств все чаще подменяется громкими политическими заявлениями. РФ имеет возможность не на словах, а на деле доказать наличие политической воли завершить развязанный ею вооруженный конфликт с Украиной: отдать приказ подконтрольным ей вооруженным группировкам на Донбассе неуклонно соблюдать режим прекращения огня, прекратить саботаж работы Трехсторонней контактной группы, разблокировать выполнения решений лидеров Нормандского формата", — заявил Николенко.