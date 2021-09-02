"Они дружат против России": в Кремле закатили истерику из-за встречи Зеленского с Байденом

В Кремле намечается истерика из-за встречи Зеленского с Байденом / УНИАН

России "совсем не нравится" то, что США одобряют евроатлантические устремления Украины. Так на сообщения из Вашингтона, где состоялась встреча президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена, отреагировал спикер президента страны-агрессора РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в Кремле также заметили планы США по оказанию Украине военной помощи. Как выразился в духе российской пропаганды секретарь Путина, это "потенциально может быть причиной для непредсказуемых действий" Украины на Донбассе, пишет ресурс ТАСС.

Спикер администрации президента РФ посетовал, что Украина и Соединенные штаты собираются строить дружеские отношения якобы для "противостояния Москве". Он добавил, что это "вызывает сожаление". В том числе, уточнил он, речь идет и о ситуации с Крымом, оккупацию Россией которого США не признают.

Как сообщалось, в Белом доме завершилась встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Продолжалась более 2 часов вместо запланированных протокольно 45 минут. На ней Байден заявил о желании посетить Украину, стороны достигли ряда договоренностей.

Офис президента Украины во время переговоров Владимира Зеленского иДжо Байдена также обнародовал совместное заявление стран о стратегическом партнерстве Украины и Соединенных Штатов Америки.

Россия аннексировала Крым в 2014 году, после чего Украина, США и Евросоюз ввели ряд экономических санкций, которые ежегодно продлевают. В 2021 году власти Украины инициировали создание международной площадки по деоккупации полуострова – "Крымская платформа".