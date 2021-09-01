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США выделят Украине еще 463 млн долларов

1 сентября 2021, 23:49
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В текущем году наша страна получит еще одну финансовую помощь от США.

Украина США
США выделят Украине помощь / УНИАН

В нынешнем году США выделят нашей стране дополнительно 463 млн долларов помощи, говорится в совместном заявлении Владимира Зеленской и Джо Байдена, опубликованном на сайте Офиса президента.

В заявлении отмечается, что правительство США с 2014 года предоставило Украине на реформы почти 2 миллиарда долларов помощи и планирует выделить еще более 463 миллионов долларов помощи в этом году, в том числе на программы, ориентированные на демократию, права человека, местное управление и децентрализацию, приватизацию и судебную реформу.

С целью проведения реформ, которые усиливают ее демократические институты, укрепляют права человека и обеспечивают справедливость, Украина разрабатывает амбициозный и всеобъемлющий План трансформации, который будет рассмотрен на следующем заседании Комиссии стратегического партнерства.

Визит Зеленского в США - о чем ранее сообщал Главред:

Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская в ночь на вторник, 31 августа, прибыли в США.

31 августа Зеленский встретился с министром обороны США Ллойдом Остином. Между странами было подписано соглашение о стратегическом партнерстве в сфере обороны.

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новости США Владимир Зеленский Джо Байден Офис президента
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