США выделят Украине еще 463 млн долларов

США выделят Украине помощь / УНИАН

В нынешнем году США выделят нашей стране дополнительно 463 млн долларов помощи, говорится в совместном заявлении Владимира Зеленской и Джо Байдена, опубликованном на сайте Офиса президента.

В заявлении отмечается, что правительство США с 2014 года предоставило Украине на реформы почти 2 миллиарда долларов помощи и планирует выделить еще более 463 миллионов долларов помощи в этом году, в том числе на программы, ориентированные на демократию, права человека, местное управление и децентрализацию, приватизацию и судебную реформу.

С целью проведения реформ, которые усиливают ее демократические институты, укрепляют права человека и обеспечивают справедливость, Украина разрабатывает амбициозный и всеобъемлющий План трансформации, который будет рассмотрен на следующем заседании Комиссии стратегического партнерства.

Визит Зеленского в США - о чем ранее сообщал Главред:

Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская в ночь на вторник, 31 августа, прибыли в США.

31 августа Зеленский встретился с министром обороны США Ллойдом Остином. Между странами было подписано соглашение о стратегическом партнерстве в сфере обороны.