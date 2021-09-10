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Большая война РФ и Украины: у Путина после слов Зеленского заявили об "апокалиптических ожиданиях"

10 сентября 2021, 15:25
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В Кремле "сожалеют" о словах Зеленского про полномасштабную войну России с Украиной.

Песков
В Кремле не будут предаваться апокалиптическим ожиданиям - Песков / УНИАН

Официальная Москва "с сожалением" относится к заявлению президента Владимира Зеленского, который не исключает полномасштабного военного конфликта России и Украины. В Кремле, дескать, считают такой сценарий ожиданиями из области "апокалипсиса". Об этом заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.

"С сожалением. Мы не хотели бы предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям", - цитирует спикера Кремля информагентство РИА Новости.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в ходе YES Brainstorming в Киеве в пятницу, 10 сентября, сказал, что большая российско-украинская война является возможным сценарием. При этом такая ситуация станет большой ошибкой Москвы.Читайте такжеУкраина в ЕС или нападение России: Зеленский резко призвал Европу сделать решающий шаг

"Считаю, что это будет самая большая ошибка РФ. После этого никогда не будет существовать соседства РФ, Украины и Беларуси. Это самое страшное, что может быть, но, к сожалению, такая есть вероятность", - считает гарант.

Заявления президента Зеленского на форуме Yes

Президент Владимир Зеленский сказал, что отношения между Украиной и Россией, а также двумя народами, сломались и вместо дружеских стали враждебными. Однако, по его словам, есть и умные россияне, которые с уважением относятся к украинской государственности.

Президент Зеленский также заявил о готовности к переговорам с главой Кремля Владимиром Путиным. Согласно ожиданиям украинского гаранта, должна состояться более эффективная дискуссия, чем в рамках нормандского формата.

В ходе своего выступления на Ялтинской европейской стратегии Зеленский отметил, что название мероприятия не является корректным – Ялта на данный момент не является частью Европы, поскольку оккупирована Россией.

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новости России Кремль Владимир Зеленский Дмитрий Песков новости Украины
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