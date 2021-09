Зеленский не знает, есть ли у мира стратегия возвращения Крыма из оккупации

Владимир Зеленский принял участие в форуме YES / Фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал форум Ялтинская европейская стратегия.

Глава государства, выступая на форуме, отметил, что не знает, есть ли у мира стратегия возвращения Ялты из российской оккупации.

Зеленский подчеркнул, что семь лет форум Ялтинская европейская стратегия проходит в Киеве.

"Ялта - еще далеко не Европа, она оккупирована. И есть ли в мире стратегия, чтобы это изменить и восстановить уважение к международному праву, мы не знаем. Возможно, это хорошая тема для следующего форума", - сказал Зеленский.

Как известно, впервые с начала пандемии 9 сентября 2021 года в Киеве открылся международный форум Ялтинская европейская стратегия. В прошлом году встречи не было из-за пандемии. В этом году на мероприятие съехались почти 100 участников из 20 стран, в основном это топ-чиновники и дипломаты.

Тема нынешнего форума YES — "После COVID = Перед катастрофой? Шаги к выживанию".

Справка. Ялтинская европейская стратегия (Yalta European Strategy, сокращенно YES) - международная ежегодная конференция украинских и иностранных политиков и предпринимателей, основанная в 2004 году украинским бизнесменом Виктором Пинчуком. Встречи на высшем уровне YES проходили ежегодно в Ливадийском дворце в Ялте. После аннексии Крыма Россией форум YES проходит в Киеве в Национальном культурно-художественном и музейном комплексе "Мыстецкий арсенал".

Крымская платформа

В Киеве 23 августа состоялся первый саммит Крымская платформа, на котором обсудили вопрос оккупации полуострова Россией.

По окончанию саммита все участники мероприятия подписали совместный документ – декларацию. Текст документа опубликовали на сайте Министерства иностранных дел Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Россию присоединиться к Крымской платформе для совместной выработки путей деоккупации Крыма и исправления ее исторической и трагической ошибки.

Парламент Украины принял обращение, в котором призвал усилить сотрудничество в рамках Крымской платформы для деоккупации полуострова. Обращение одобрено 283 голосами и направлено к ООН, ПАСЕ, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи НАТО, Парламентской Ассамблеи ОЧЭС, Европарламенту, правительствам и парламентам иностранных государств.