Рада приняла обращение по оккупированному Крыму

Рада приняла обращение по Крыму / УНИАН

Сегодня на внеочередном заседании парламент принял обращение, в котором призвал усилить сотрудничество в рамках Крымской платформы для деоккупации полуострова, говорится на официальном сайте Рады.

Обращение одобрено 283 голосами и направлено к ООН, ПАСЕ, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи НАТО, Парламентской Ассамблеи ОЧЭС, Европарламенту, правительствам и парламентам иностранных государств.

Рада призывает международные организации принять резолюцию о поддержке Крымской платформы как инструмента консолидации международных усилий, направленных на деоккупацию Крыма и восстановления территориальной целостности Украины. Депутаты также обращаются с призывом к международному сообществу воздержаться от поддержки действий и инициатив РФ, прямо или косвенно направленных на противодействие деятельности и развития Крымской платформы.

Также в Раде акцентируют внимание на важности сохранения международной политики непризнания попытки аннексии Крыма Россией, предотвращения нарушений государством-оккупантом и его оккупационными администрациями норм международного права.

Иностранных партнеров также призывают к усилению политико-дипломатического и экономического давления на Россию в ответ на нарушения ею норм международного права.

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Кроме того, в Раде подчеркивают важность сохранения международной политики непризнания попытки аннексии Крыма, предотвращения нарушений государством-оккупантом и его оккупационными администрациями норм международного права, фундаментальных прав, свобод и интересов граждан Украины, обеспечения безопасности в регионе Черного и Азовского морей.

Кроме того, проект постановление предлагает осудить принудительную паспортизацию РФ граждан Украины на временно оккупированных территориях, и призвать иностранных партнеров не признавать эти документы, усилив давление на Россию с требованием прекратить незаконную паспортизацию.

Крымская платформа 2021 - о чем ранее писал Главред:

В сентябре 2020 года Владимир Зеленский анонсировал создание Крымской платформы. Цель инициативы – объединить силы по деоккупации Крыма.

В учредительном саммите принимают участие 46 стран и международных организаций. В Киев прибыли 14 глав государств, правительств и ЕС.

Ряд стран также представлен на уровне послов.

Саммит формируют 4 тематические панели: о непризнании попытки оккупации Крыма, милитаризации Азово-Черноморского региона, пути реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие, восстановлении прав крымскотатарского народа.