"Мы стали врагами": Зеленский заявил о разрыве Украины с Россией и призвал уважать Киев

Украина и Россия прошли путь от дружбы до вражды - Зеленский / Фото president.gov.ua

Отношение Украины и украинского народа к России и россиянам серьезно изменилось. И если раньше речь шла о друзьях и партнерах, то теперь государства стали враждовать. Среди россиян есть умные люди, которые уважают украинскую государственность и знают, кому принадлежит Крым. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В ходе мероприятия YES Brainstorming в пятницу, 10 сентября, украинский гарант сказал о том, что украино-российские отношения теперь следует рассматривать в контексте вражды, а не дружбы. Информационная политика Москвы диктует неуважение к суверенитету Украины, а отношения между государствами и народами "сломались".

"Глубокая проблема в том, что информационная политика России сегодня о неуважении к самостоятельности Украины. И проблема в этом не в выборе того или оного политтехнолога, который внедряет этот нарратив о "русском мире", а в том, что отношение от Украины, украинского народа к россиянам после этого сломалось, отношений нет. Если я говорил о партнерах, друзьях, а кто мы теперь? Мы стали врагами, то есть это другая полка отношений. От друзей - до врагов", - отметил глава государства.Читайте также"Мы о Крыме никогда не забудем": Украина объявила Кремлю об условии по встрече Зеленского и Путина

Однако, по словам президента, есть и умные россияне, которые с уважением относятся к государственности Украины и на 100% уважают страну. Они знают, кому принадлежит Крым, и понимают, что Украина – это государство с большой историей.

"Мне кажется, что умных россиян, а они есть такие, не нужно убеждать, они точно знают, что есть независимая Украина, они уважают нашу независимость. Они не "что-то слышали о суверенитете нашего государства", а глубоко в теме, уважают, знают традиции, знают культуру, искусство. И у них отношение к самостоятельности Украины стопроцентное. Они точно понимают даже такой детский вопрос "Чей Крым?". Все понимают, что это независимое государство с большой историей", - подчеркнул Владимир Зеленский.

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Заявления Зеленского на форуме YES

Президент Владимир Зеленский не исключил ситуации, при которой произойдет полномасштабный военный конфликт России и Украины. По его мнению, если такая ситуация случится, это будет самой большой ошибкой Москвы – никакого соседства Украины, России и Беларуси больше не будет.

Президент Зеленский готов провести переговоры с главой РФ Путиным. Как утверждает гарант, должна состояться более продуктивная дискуссия, чем в рамках нормандского формата.

Выступая на форуме Ялтинская европейская стратегия, Зеленский сказал, что название мероприятия не соответствует реальному положению вещей, поскольку Ялта сейчас не является Европой и оккупирована Россией.