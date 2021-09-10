"Не хватает времени думать о нем": Зеленский высказался о Путине

Зеленский высказался о Путине / коллаж УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к встрече с российским президентом Владимиром Путиным. Он заявил о желании более предметного диалога, чем это было во время нормандского формата.

Такое заявление президент Украины сделал во время выступления на форуме "Ялтинской европейской стратегии" в пятницу, 10 сентября. При этом он отметил, что ему не хватает времени думать о Путине.

"Не хватает времени думать о нем, меня больше интересует, можем ли мы предметно встретиться. Более предметно, чем было на первой встрече нормандского формата", - сказал он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона полностью готова к встрече президента Украины Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина.

"Мы не прячемся от такой встречи и готовы к ней, но у нас создается впечатление, что российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать такой встречи", - сказал Кулеба.

В то же время пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского в этом году вряд ли состоится, поскольку должна быть хорошо подготовлена. Также он сказал, что в Кремле "обратили внимание" на планы США оказать военную помощь для Украины.