В России возмутились предоставлением США военной помощи Украине и пригрозили эскалацией на Донбассе

Дмитрий Песков высказался о переговорах Зеленского и Байдена / УНИАН

В России отреагировали на переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, они обеспокоены, что США окажут военную помощь Украине, и традиционно пригрозили началом эскалации на Донбассе.

Как он заявил, в Кремле "обратили внимание" на планы США оказать военную помощь для Украины.

"Мы считаем, что потенциально это может быть причиной для непредсказуемых действий украинской стороны в плане попыток силового урегулирования внутриукраинского конфликта ( РФ традиционно называет внутренним конфликтом войну на Донбассе - ред.) на юго-востоке", — сказал Песков.

Песков заявил, что предоставление Украине помощи от США "очень опасно".

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Также Песков заявил, что возможная встреча президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского должна быть хорошо подготовлена и вряд ли состоится в этом году.

На сегодня есть проблемы с определением круга вопросов.

"Любое общение на высшем уровне должно быть хорошо подготовлено и должно преследовать определенные цели. В плане подготовки пока имеются существенные проблемы с кругом вопросов, которые могли бы обсуждать. Господин Зеленский (президент Украины, - ред.) все время настаивает на том, чтобы обсуждать Крым", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Встреча Зеленского и Байдена - о чем ранее сообщал Главред:

Как сообщал Главред, 1 сентября Владимир Зеленский провел первую личную встречу с президентом США Джо Байденом. По его словам, переговоры были продуктивными, но "не всегда в солнечной атмосфере". Президент Украины назвал их "мужским разговором" и раскрыл детали.

Отметим, лидеры государств перед началом встречи выступили с короткими речами перед прессой, но по итогам переговоров совместной пресс-конференции Зеленского и Байдена не было.

Украина и Соединенные Штаты Америки сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между государствами. Партнерство будет охватывать ряд важных сфер.