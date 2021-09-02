Зеленский рассказал, о чем "забыл" поговорить с Байденом

Первая личная встреча Зеленского и Байдена состоялась 1 сентября в Белом доме / Фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский забыл обсудить на встрече с главой Белого дома Джо Байденом вопрос его возможного ответного визита в Украину. Об этом украинский президент признался во время брифинга для журналистов в Вашингтоне.

Отвечая на вопрос о том, когда Байден посетит Киев и обсуждался ли этот вопрос во время саммита, Зеленский ответил: "Честно скажу, что вспомнил об этом я после встречи уже, что нужно было проговорить более детально относительно визита президента США".

По словам Зеленского, вопрос визита Байдена в Украину поднимался в телефонных разговорах как представителями президентских администраций, так и непосредственно главами обоих государств.

"Я думаю, что президент приедет в Украину", – сказал Зеленский на брифинге в Вашингтоне и добавил, что Байден уже не один раз приезжал с визитом в нашу страну.

Как сообщал Главред, 1 сентября Владимир Зеленский провел первую личную встречу с президентом США Джо Байденом. По его словам, переговоры были продуктивными, но "не всегда в солнечной атмосфере". Президент Украины назвал их "мужским разговором" и раскрыл детали.

Отметим, лидеры государств перед началом встречи выступили с короткими речами перед прессой, но по итогам переговоров совместной пресс-конференции Зеленского и Байдена не было.

Украина и Соединенные Штаты Америки сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между государствами. Партнерство будет охватывать ряд важных сфер.