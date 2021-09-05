УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"Мы не прячемся, а вот они находят отговорки": Кулеба "проехался" по РФ из-за встречи президентов

5 сентября 2021, 23:21
Прослушать новость
Остановить

Украинская сторона заявила о готовности к переговорам.

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба рассказал о встрече президентов РФ и Украины / УНИАН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона полностью готова к встрече президента Украины Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина.

"Мы не прячемся от такой встречи и готовы к ней, но у нас создается впечатление, что российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать такой встречи", - сказал Кулеба в эфире телеканала "Интер".

Напомним, ранее, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского в этом году вряд ли состоится, поскольку должна быть хорошо подготовлена. Также он сказал, что в Кремле "обратили внимание" на планы США оказать военную помощь для Украины.

Также ранее стало известно, что глава США Джо Байден не приедет в Украину в этом году из-за дипломатической практики, которая не предусматривает визитов подобного уровня в течение одного года.

Встреча Зеленского и Байдена - о чем ранее сообщал Главред:

  • 1 сентября Владимир Зеленский провел первую личную встречу с президентом США Джо Байденом. По его словам, переговоры были продуктивными, но "не всегда в солнечной атмосфере". Президент Украины назвал их "мужским разговором" и раскрыл детали.
  • Лидеры государств перед началом встречи выступили с короткими речами перед прессой, но по итогам переговоров совместной пресс-конференции Зеленского и Байдена не было.
  • Украина и Соединенные Штаты Америки сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между государствами. Партнерство будет охватывать ряд важных сфер.

viber
Дмитрий Кулеба встреча Путина и Зеленского
Сейчас вы просматриваете новость «"Мы не прячемся, а вот они находят отговорки": Кулеба "проехался" по РФ из-за встречи президентов». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли удивительные пальто и пуховики несказанной красотыВ моду на осень-зиму 2021 2022 вошли удивительные пальто и пуховики несказанной красоты Финансовый гороскоп на неделю 6-12 сентября: выигрыш, неожиданная прибыль или корыстьФинансовый гороскоп на неделю 6-12 сентября: выигрыш, неожиданная прибыль или корысть Назван прием пищи, который продлевает жизнь в пять разНазван прием пищи, который продлевает жизнь в пять раз Контракт на 4,5 миллиарда с перспективой: чем опасно газовое соглашение Венгрии и РоссииКонтракт на 4,5 миллиарда с перспективой: чем опасно газовое соглашение Венгрии и России Осенью ситуация с коронавирусом в Украине будет критической - ученыеОсенью ситуация с коронавирусом в Украине будет критической - ученые

Последние новости

00:19

Гороскоп на 6 сентября для всех знаков Зодиака: неожиданные предложения или интриги недругов

05 сентября, воскресенье
23:58

Просидела взаперти 3 месяца: в Харькове от собственной матери спасли школьницу

23:21

"Мы не прячемся, а вот они находят отговорки": Кулеба "проехался" по РФ из-за встречи президентов Видео

22:58

Попросил надеть маску: в Одессе пара неадекватов избила кассира АТБ

22:27

Байден приедет в Украину: Кулеба рассказал о визите президента США Видео

Реклама
21:56

"На глазах у детей": талибы по-зверски убили беременную женщину Видео

21:36

Климатологи рассказали, как украинцам спастись от апокалипсиса Видео

21:21

Совершил ДТП и начал палить: водитель BMW устроил пьяный дебош на Одесчине

21:09

Первая ракетка Украины сенсационно вышла в четвертьфинал US Open

20:53

Наступает новая пандемия: в Индии зафиксировали вспышку опасной инфекции, есть жертвы Видео

20:34

В Гвинее произошел военный переворот: президент задержан, а правительство – распущено Видео

20:19

В моду на осень-зиму 2021 2022 пришла потрясающая стрижка воздушный боб в стиле 70-х Фото

20:18

На Киевщине взорвался завод: есть пострадавшие

20:08

Гороскоп на 5 сентября для всех знаков Зодиака: обман, денежные поступления или неожиданная встреча Видео

20:00

"Последний альбом": Иглесиас заявил об окончании карьеры Видео

19:48

Жадность по-киевски: тиктокер "развел" продавщицу фальшивыми деньгами и чуть было не поплатился Видео

19:40

Выступала за "ДНР", а работать пришла в украинский ВУЗ: Сеть возмутил поступок педагога из Бахмута Видео

19:30

Что имеет в виду Путин, когда говорит, что хочет "нормальных взаимоотношений с Украиной" мнение

18:57

"Опиум для народа": создатель Telegram призвал отказаться от залипания в Netflix и TikTok

18:49

В СБУ заявили об угрозе убийства Зеленского и вооруженного нападения на Раду - СМИ Видео

Реклама
18:37

Лето уже не вернется: синоптики рассказали о погоде 6 сентября Видео

18:25

Замглаве Меджлиса грозит до 15 лет тюрьмы Видео

18:15

Человечество ведет бессмысленную и саморазрушительную войну с природой – генсек ООН Видео

17:48

Умер знаменитый украинский педагог

17:42

"Кисель" из медуз и безлюдные пляжи: в Сети показали видео бархатного сезона в Кирилловке Видео

17:35

В Харькове конфликт водителей закончился стрельбой

17:12

Приметы на 6 сентября: что нельзя делать и как уберечься от беды Видео

16:50

В Грузии после восхождения на гору погиб украинский альпинист Видео

16:38

Киевский таксист избил двух иностранок и вынуждал очевидца ЧП молчать

16:24

Вещи, из-за которых женщины после 40 лет чувствуют себя старыми Видео

16:22

Скандал в Киеве: персонал кафе не пустил ребенка в туалет, владелица опозорилась с оправданием

15:55

"В дождь можно ноги сполоснуть": соцсети шокировала столичная маршрутка с проломленным полом Видео

15:00

По дороге из Кирилловки пропал мужчина – родственникам пришлось вызволять его из рабства Видео

14:45

Вступление Украины в НАТО: у Путина заговорили об угрозе для РФ Видео

14:31

Жестокое убийство матери с ребенком в Житомире: задержан 22-летний подозреваемый

14:21

Ребенок выбежал на поле во время матча Украина – Франция: видео забега позабавило Сеть

13:59

Путин готов встречаться с Зеленским: в Кремле поставили условие по Крыму Видео

13:38

На пороге вылета из зеленой зоны: в четырех регионах Украины испортилась ситуация с коронавирусом

13:33

Врачи рассказали о жутких последствиях опасного челленджа подростков в TikTok Видео

12:50

Странная и неуместная просьба: в США рассказали о конфузе во время визита Зеленского Видео

Реклама
12:45

Паралимпийское чудо: украинские рыцари силы и духа завоевали в Токио 98 наград

12:02

Как нарисовать идеальные брови: эти простые трюки творят с внешностью чудеса Видео

11:59

Ребенка ищут кинологи и нацгвардейцы: на Запорожье загадочно пропал 11-летний мальчик Видео

11:34

Отец остановился одеть дочери курточку и погиб, девочка в коме: на Львовщине произошло ужасное ДТП

11:17

Украину накрыло бабье лето, температура резко подскочит – синоптик Видео

10:41

Танки ВСУ на Красной площади: в Госдуме закатили истерику после троллинга украинского генерала Видео

10:25

"Должна вывести свое оружие": США потребовали от России выполнить условия "Минска" Видео

09:47

Двойное убийство в Житомире: в согревшей квартире нашли тела матери с ребенком

09:31

Единая армия Евросоюза – зло: Столтенберг призвал Европу не вредить НАТО

09:20

Украину ждут необратимые изменения климата и аномалии: эколог предупредила об опасности Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять