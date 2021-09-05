"Мы не прячемся, а вот они находят отговорки": Кулеба "проехался" по РФ из-за встречи президентов

Дмитрий Кулеба рассказал о встрече президентов РФ и Украины / УНИАН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона полностью готова к встрече президента Украины Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина.

"Мы не прячемся от такой встречи и готовы к ней, но у нас создается впечатление, что российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать такой встречи", - сказал Кулеба в эфире телеканала "Интер".

Напомним, ранее, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского в этом году вряд ли состоится, поскольку должна быть хорошо подготовлена. Также он сказал, что в Кремле "обратили внимание" на планы США оказать военную помощь для Украины.

Также ранее стало известно, что глава США Джо Байден не приедет в Украину в этом году из-за дипломатической практики, которая не предусматривает визитов подобного уровня в течение одного года.

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