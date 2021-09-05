Байден приедет в Украину: Кулеба рассказал о визите президента США

Николай Кулеба рассказал, почему Байден не приедет в Украину в 2021 году / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент США Джозеф Байден посетит Украину. Однако этот визит состоится уже не в текущем году.

"Я не сомневаюсь, что президент Байден долетит и до середины Днепра, и пересечет Днепр и приземлится в Борисполе, и приедет в Киев. Но этот визит не будет в этом году, так как дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами такого уровня в один год", - рассказал Кулеба в эфире телеканала Интер.

Также министр подчеркнул, что в ближайшее время стороны будут сосредоточены на выполнении договоренностей, которые были достигнуты в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

Кроме того, по словам Кулебы, украинская сторона также готова к встрече Зеленского и президента России Владимира Путина.

"Мы не прячемся от такой встречи и готовы к ней, но у нас создается впечатление, что российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать такой встречи", - заключил Кулеба.

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Визит Зеленского в США

Напомним, недавно Владимир Зеленский побывал в США, где встретился с Джо Байденом. По его словам, переговоры были продуктивными, но "не всегда в солнечной атмосфере". Президент Украины назвал их "мужским разговором" и раскрыл детали.

Отметим, лидеры государств перед началом встречи выступили с короткими речами перед прессой, но по итогам переговоров совместной пресс-конференции Зеленского и Байдена не было.

Украина и Соединенные Штаты Америки сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между государствами. Партнерство будет охватывать ряд важных сфер.