Байден приедет в Украину: Кулеба рассказал о визите президента США

Дипломатическая практика не предусматривает международных визитов в течение одного года.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент США Джозеф Байден посетит Украину. Однако этот визит состоится уже не в текущем году.
"Я не сомневаюсь, что президент Байден долетит и до середины Днепра, и пересечет Днепр и приземлится в Борисполе, и приедет в Киев. Но этот визит не будет в этом году, так как дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами такого уровня в один год", - рассказал Кулеба в эфире телеканала Интер.
Также министр подчеркнул, что в ближайшее время стороны будут сосредоточены на выполнении договоренностей, которые были достигнуты в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в США.
Кроме того, по словам Кулебы, украинская сторона также готова к встрече Зеленского и президента России Владимира Путина.
"Мы не прячемся от такой встречи и готовы к ней, но у нас создается впечатление, что российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать такой встречи", - заключил Кулеба.
Визит Зеленского в США
Напомним, недавно Владимир Зеленский побывал в США, где встретился с Джо Байденом. По его словам, переговоры были продуктивными, но "не всегда в солнечной атмосфере". Президент Украины назвал их "мужским разговором" и раскрыл детали.
Отметим, лидеры государств перед началом встречи выступили с короткими речами перед прессой, но по итогам переговоров совместной пресс-конференции Зеленского и Байдена не было.
Украина и Соединенные Штаты Америки сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между государствами. Партнерство будет охватывать ряд важных сфер.