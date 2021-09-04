Кулеба раскрыл детали подготовки визита Байдена в Украину

Встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о подготовке визита президента США Джо Байдена в Украину.

Как подчеркнул он в интервью РБК-Украина, украинская дипломатия уже работает над визитом американского президента в Украину.

В то же время глава украинского внешнеполитического ведомства не дал ответа по вероятным срокам визита Байдена в Украину.

"Убежден, что за время своего президентства Джо Байден посетит Украину, поскольку наша страна очень важна для него и является очень важным приоритетом внешней политики США", - добавил Кулеба.

Визит Зеленского в США

Напомним, 1 сентября Владимир Зеленский провел первую личную встречу с президентом США Джо Байденом. По его словам, переговоры были продуктивными, но "не всегда в солнечной атмосфере". Президент Украины назвал их "мужским разговором" и раскрыл детали.

Реклама

Отметим, лидеры государств перед началом встречи выступили с короткими речами перед прессой, но по итогам переговоров совместной пресс-конференции Зеленского и Байдена не было.

Украина и Соединенные Штаты Америки сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между государствами. Партнерство будет охватывать ряд важных сфер.