УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Кулеба раскрыл детали подготовки визита Байдена в Украину

4 сентября 2021, 15:58

Украина является важным приоритетом внешней политики США, подчеркнул глава МИД.

Зеленский, Байден
Встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о подготовке визита президента США Джо Байдена в Украину.

Как подчеркнул он в интервью РБК-Украина, украинская дипломатия уже работает над визитом американского президента в Украину.

В то же время глава украинского внешнеполитического ведомства не дал ответа по вероятным срокам визита Байдена в Украину.

"Убежден, что за время своего президентства Джо Байден посетит Украину, поскольку наша страна очень важна для него и является очень важным приоритетом внешней политики США", - добавил Кулеба.

Визит Зеленского в США

Напомним, 1 сентября Владимир Зеленский провел первую личную встречу с президентом США Джо Байденом. По его словам, переговоры были продуктивными, но "не всегда в солнечной атмосфере". Президент Украины назвал их "мужским разговором" и раскрыл детали.

Реклама

Отметим, лидеры государств перед началом встречи выступили с короткими речами перед прессой, но по итогам переговоров совместной пресс-конференции Зеленского и Байдена не было.

Украина и Соединенные Штаты Америки сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между государствами. Партнерство будет охватывать ряд важных сфер.

viber
новости США Джо Байден Дмитрий Кулеба новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Кулеба раскрыл детали подготовки визита Байдена в Украину». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Настя Каменских без лифчика соблазнительно засветила грудь в полупрозрачном нарядеНастя Каменских без лифчика соблазнительно засветила грудь в полупрозрачном наряде Жена Цекало бесстыже вывалила огромную грудь из лифчикаЖена Цекало бесстыже вывалила огромную грудь из лифчика Екатерина Осадчая показала, что будет в новом сезоне Светской жизниЕкатерина Осадчая показала, что будет в новом сезоне Светской жизни США будут участвовать в переговорах по Донбассу и Крыму: вице-премьер рассказала о новом форматеСША будут участвовать в переговорах по Донбассу и Крыму: вице-премьер рассказала о новом формате Располневшую Ани Лорак поймали на использовании фотошопаРасполневшую Ани Лорак поймали на использовании фотошопа

Последние новости

16:00

Гороскоп на 6 сентября для всех знаков Зодиака: неожиданные предложения или интриги недругов

16:00

Гороскоп на 5 сентября для всех знаков Зодиака: обман, денежные поступления или неожиданная встреча Видео

15:58

Кулеба раскрыл детали подготовки визита Байдена в Украину Видео

15:38

Рвало каждые 15 минут: родители заявили, что полсотни детей отравились в столичной гимназии Видео

15:26

Штамм Дельта наступает: эпидемиолог рассказал, когда в Украине ужесточат карантин

Реклама
15:23

Украинские танки на Красной площади: главком ВСУ рассказал о своей мечте Видео

14:48

В Сеть попали свежие фото "отремонтированного" общежития НАУ в Киеве Фото Видео

14:39

Жуткий пожар в старинном костеле в центре Киева: Монастырский назвал причину Видео

14:02

"Умирал в муках": обнародованы детали гибели 25-летнего украинца в полицейском участке в Польше

13:45

Пожар в костеле Святого Николая в Киеве: огонь уничтожил уникальный орган Фото Видео

13:09

Прятать больше не захотите: как сделать руки красивыми после 40 лет

12:54

Быстро "стареют" органы: ученые обнаружили опасное последствие COVID-19

12:50

На Буковине при странных обстоятельствах погиб 24-летний пограничник: родные говорят об убийстве

11:55

Финансовый гороскоп на неделю 6-12 сентября: выигрыш, неожиданная прибыль или корысть

11:44

Киев получит партию Javelin от Вашингтона в этом году - Кулеба Видео

11:18

Украинец Цветов снова отказался фотографироваться с россиянами на Паралимпиаде Видео

10:40

Названа цена на газ в Украине во время отопительного сезона Видео

10:30

Гороскоп на 4 сентября для всех знаков Зодиака: обман, измена или удача в делах

10:19

Погода беспощадна: в Украине уже на следующей неделе ударят первые заморозки Видео

09:38

Автобус с пассажирами влетел в фуру на Житомирщине и загорелся: водитель погиб, много пострадавших

Реклама
08:34

Вирусная нагрузка у Дельта-штамма коронавируса в 1000 раз больше - Голубовская Видео

08:20

Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 2614 человек, сотни госпитализаций

08:06

Отец вел сына в 1-й класс и узнал о смерти жены: мать троих детей погибла в жутком ДТП в Светловодске Видео

07:45

Из политической целесообразности: когда власть введет локдаун в Украине мнение

07:28

США будут участвовать в переговорах по Донбассу и Крыму: вице-премьер рассказала о новом формате Видео

07:10

"В поисках приключений": Сальма Хайек разделась в честь 55-летия и поразила красотой

07:02

Почему у людей возникает ижзога и как от нее избавиться - ответ диетолога

06:30

Спичка в бочке с бензином: почему осенью протесты в Украине неизбежны мнение

06:02

В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли удивительные пальто и пуховики несказанной красоты Фото Видео

05:28

Новая атака РФ: экс-посол США раскрыл два сценария агрессии Кремля против Украины Видео

05:02

Какие продукты нужно есть, чтобы насытить тело железом - ответ специалиста

04:47

Как приготовить вкусный салат винегрет: шеф-повар дал три совета

04:22

Имя Макар: значение, судьба, характер

03:50

Лунный гороскоп на неделю 6-12 сентября: кредиты, козни недругов или перемены в жизни Видео

03:02

Эксперты объяснили, почему снижается эффективность COVID-вакцин Видео

02:34

Встреча Зеленского и Байдена: эксперт назвал плюсы и минусы саммита Видео

02:10

Осенний рацион для здорового питания: диетолог рассказала, что должно быть в холодильнике

01:37

Настя Ивлеева без лифчика свела с ума шикарными формами в облегающем комбинезоне

01:16

Как не подхватить опасный штамм Дельта: Комаровский дал простой совет Видео

00:50

Опубликован рейтинг самых крутых Android-смартфонов с точки зрения цена-качество

Реклама
00:19

Американский рэпер шокировал фанатов "беременными" фото

03 сентября, пятница
23:55

Выяснилось, какие продукты помогут побороть усталость и стресс

23:55

Главный счастливчик месяца: гороскоп для Рака на сентябрь 2021 года

23:45

Инсульт: простое упражнение, которое улучшает кровяное давление и снижает риск Видео

23:37

Пожар в костеле святого Николая ликвидировали: подробности спасателей

23:33

Названы девять хронических болезней, которые снижают эффективность вакцинации от коронавируса Видео

22:50

В Киеве загорелся Костел святого Николая Видео

22:47

Шевченко пожаловался, что не хотел покидать пост тренера сборной Украины

22:18

В Запорожье школьник пережил клиническую смерть прямо на уроке

22:09

Названы пять самых опасных овощей для организма Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять