В Днепре повесился подполковник СБУ: при нем была предсмертная записка с именами "убийц"

Подполковника СБУ нашли повешенным в лесополосе в Днепре / Униан

В Днепре произошло резонансное самоубийство – в лесополосе нашли повешенным подполковника СБУ. При нем была найдена предсмертная записка, в которой обличаются виновные в его смерти. Такую информацию обнародовал бывший нардеп Игорь Мосийчук.

Так, Мосийчук опубликовал фотографию документа в своем Telegram-канале, в котором говорится об обнаружении тела. На фотокопии замазана фамилия погибшего (отмечается лишь, что его звали Николай Владимирович), однако указана хронология событий.

5 августа на сотовый телефон начальника ГВЗНД УСБУ в Днепропетровской области полковника Хмары поступило сообщение от жены погибшего которая впоследствии и отослала руководству мужа предсмертную записку. После этого был организован поиск подполковника, в результате которых в лесополосе на жилмассиве Приднепровск нашли брошенной автомобиль силовика, а затем и его тело.

В документе, который показал Мосийчук, указано, что мужчина совершил суицид путем повешения. "При нем была предсмертная записка в которой он обвиняет в своей смерти начальника отдела "Т" и его заместителя", – добавил бывший нардеп.

Фото документа о смерти подполковника СБУ / фото - t.me/mosiychuk72

Известно, что погибший работал старшим оперуполномоченным отдела "Т" – департамента защиты национальной государственности – в Днепропетровской области.

Ранее Главред уже сообщал, что в Одессе нашли повешенным копа, который набрал долгов на 300 тысяч долларов и обокрал квартиру. По предварительной версии событий, причиной смерти стало самоубийство, однако, как позже стало известно, у трупа Ивана Митькина были связаны руки, что прямо противоречит версии полиции о самоубийстве.