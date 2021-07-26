В Одессе нашли повешенным копа, который набрал долгов на 300 тысяч долларов и обокрал квартиру

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В Одессе нашли повешенным заместителя руководителя патрульной полиции города Измаил Ивана Митькина, который якобы обокрал квартиру, занял у коллег крупную сумму денег, а затем скрылся в неизвестном направлении. Об этом сообщает пресс служба Национальной полиции.

Пропавшего правоохранителя обнаружили повешенным в парке Победы. По предварительной версии событий, причиной смерти стало самоубийство.

"На месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой − самоубийство. Окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза ", − говорится в сообщении.

В то же время, как сообщает Telegram-канал "Одеса.info" сообщает, что у трупа Ивана Митькина были связаны руки, что прямо противоречит версии полиции о самоубийстве.

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Напомним, ранее в прокуратуре Одессы сообщили, что исчез заместитель руководителя патрульной полиции города Измаил. Причиной его исчезновения, говорят следователи, являлся крупный долг у его сослуживцев - около 300 тысяч долларов. Коп якобы одолжил деньги на закупку урожая зерновых и его перепродажу. Однако, когда "кредиторы" начали интересоваться судьбой денег, полицейский "кормил их завтраками".

В частности, сообщается, что 22 июля квартиру, которую подозреваемый снимал со своими коллегами, обворовали. Вернувшись со смены, патрульные застали открытую дверь, беспорядок внутри и нехватку крупной суммы денег, а также отсутствие травматического пистолета.

На записи с камеры видеонаблюдения видно, как человек, похожий на замначальника управления патрульной полиции, примерно в то время, когда было совершено ограбление, зашел в подъезд дома и быстро уехал.