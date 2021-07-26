УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Одессе нашли повешенным копа, который набрал долгов на 300 тысяч долларов и обокрал квартиру

26 июля 2021, 18:48
Прослушать новость
Остановить

По предварительной версии событий, причиной смерти заместителя начальника патрульной полиции города Измаил Ивана Митькина является самоубийство.

Веревка
Веревка / ua.depositphotos.com/

В Одессе нашли повешенным заместителя руководителя патрульной полиции города Измаил Ивана Митькина, который якобы обокрал квартиру, занял у коллег крупную сумму денег, а затем скрылся в неизвестном направлении. Об этом сообщает пресс служба Национальной полиции.

Пропавшего правоохранителя обнаружили повешенным в парке Победы. По предварительной версии событий, причиной смерти стало самоубийство.

"На месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой − самоубийство. Окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза ", − говорится в сообщении.

В то же время, как сообщает Telegram-канал "Одеса.info" сообщает, что у трупа Ивана Митькина были связаны руки, что прямо противоречит версии полиции о самоубийстве.

Читайте также"Тьфу на тебя": на Волыни жители уличили копов в нарушении ПДД и выгнали полицию из села

Реклама

Напомним, ранее в прокуратуре Одессы сообщили, что исчез заместитель руководителя патрульной полиции города Измаил. Причиной его исчезновения, говорят следователи, являлся крупный долг у его сослуживцев - около 300 тысяч долларов. Коп якобы одолжил деньги на закупку урожая зерновых и его перепродажу. Однако, когда "кредиторы" начали интересоваться судьбой денег, полицейский "кормил их завтраками".

В частности, сообщается, что 22 июля квартиру, которую подозреваемый снимал со своими коллегами, обворовали. Вернувшись со смены, патрульные застали открытую дверь, беспорядок внутри и нехватку крупной суммы денег, а также отсутствие травматического пистолета.

На записи с камеры видеонаблюдения видно, как человек, похожий на замначальника управления патрульной полиции, примерно в то время, когда было совершено ограбление, зашел в подъезд дома и быстро уехал.

новости Украины новости Одессы
Сейчас вы просматриваете новость «В Одессе нашли повешенным копа, который набрал долгов на 300 тысяч долларов и обокрал квартиру». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Помощники МакSим признались, в каком состоянии на самом деле певицаПомощники МакSим признались, в каком состоянии на самом деле певица Бывшая ученица Монатика без лифчика обольстительно засветила прелестиБывшая ученица Монатика без лифчика обольстительно засветила прелести Миллиардные убытки и транзит от РФ "на нуле": что ждет Украину после запуска СП-2Миллиардные убытки и транзит от РФ "на нуле": что ждет Украину после запуска СП-2 Любовный гороскоп на неделю 26 июля – 1 августа: флирт, романтика и любовные авантюрыЛюбовный гороскоп на неделю 26 июля – 1 августа: флирт, романтика и любовные авантюры Выходные в августе 2021: когда и сколько отдыхаем на День НезависимостиВыходные в августе 2021: когда и сколько отдыхаем на День Независимости

Последние новости

19:08

Пришел на службу голым: стало известно, как наказали обнаженного посетителя храма на Волыни

19:02

Лопес и Аффлек порезвились на яхте Ахметова за 130 миллионов

19:01

"Нищие, голодные украинцы": Кива устроил истерику на росТВ и накинулся на США Видео

18:48

В Одессе нашли повешенным копа, который набрал долгов на 300 тысяч долларов и обокрал квартиру

18:34

Melovin признался, что ему угрожают расправой за каминг-аут на Atlas Weekend

Реклама
18:26

Одиозного экс-нардепа Семенченко вновь кинули за решетку

18:26

Кравчук почти месяц находится в реанимации и подключен к ИВЛ - СМИ Видео

18:11

Диктор киевского метро закашлялась во время объявления и призвала пассажиров следить за здоровьем Видео

17:59

Продавщица секс-шопа лихо отпинала грабителя фаллоимитатором Видео

17:52

Назвали дату выхода сериала Миротворец, расписание и названия серий

17:51

Для украинцев уже открыты 14 стран Европы: список и требования

17:16

Пытали несколько часов: в Житомирской области подростки расправились с подругой и бросили умирать Видео

17:07

Почти голая Анна Богдан похвалилась красотой на горячем фото

16:33

Из поезда Львов-Мариуполь во время движения выпал пассажир: мужчина в реанимации

16:17

Бури и невероятная жара: синоптики рассказали, какой будет погода в августе Видео

16:15

День рождения FOXTROT.UA: что подготовил интернет-магазин в честь праздника новости компании

16:04

Болит мочевой пузырь: названы четыре главные причины боли Видео

15:55

Три рецепта идеального салата, которые можно есть вечером Видео

15:51

Розділені - дата выхода и общий смысл нового проекта на 1+1

15:20

МакSим пришла в себя в ясном уме и разговаривает

Реклама
15:15

Китай в хаосе: регион накрыла мощная песчаная буря Видео

15:10

Скандал на Олимпиаде: в Корее извинились перед Украиной за фото Чернобыля Видео

15:09

Объемное питание: что это и почему это лучший способ похудеть Видео

15:09

Возможный будущий премьер Любченко мог быть причастен к "скруткам" на 30 миллиардов гривень - СМИ

15:04

"Миллион вакцинированых": Рубан назвал условия для избежания нового локдауна в Киеве Видео

14:39

Настя Оруджова пошла на шоу Танці з зірками 2021 Видео

14:37

Лунный календарь стрижек на неделю 26 июля - 1 августа: наилучшие дни

14:35

Свернула шею: в Чернигове массажистка случайно убила свою клиентку

14:29

Успех на Олимпиаде-2020: сестры Киченок прорвались в четвертьфинал парного разряда Видео

14:27

В моду на осень 2021 возвращаются обворожительные юбки в стиле 50-х, которые меняют походку Видео

14:24

Дергаетесь при засыпании? Вот, что ваше тело пытается сказать вам Видео

14:05

В Днепре матери мальчика, погибшего от травмы в фонтане, грозит большой тюремный срок Видео

14:02

В Черновцах Винницкой области "Большая стройка" впервые за 50 лет восстанавливает мост

14:00

Ведущий 1+1 заинтриговал признанием о скорой свадьбе и яркими фото

13:50

Высокий уровень этого вещества в крови в молодом возрасте ведет к Альцгеймеру Видео

13:48

Украинцам назвали срок для установки газовых счетчиков: кого это касается

13:46

На Донбассе враг ударил по силам ООС из артиллерии: среди бойцов ВСУ много раненых Видео

13:40

Перетягивали загруженный рудой самосвал: в Кривом Роге 8 стронгменов установили рекорд Украины

13:18

Тина Кароль нежно показала грудь в соблазнительном белье

13:06

Toп-10 стран, в которые украинцы едут чаще всего, включает и Россию: инфографика

Реклама
13:06

Любовный гороскоп на неделю 26 июля – 1 августа: флирт, романтика и любовные авантюры

12:58

Ученые совершили открытие, которое поможет при лечении разных видов рака Видео

12:56

Стало известно, куда исчезают деньги абонентов мобильной связи: как уберечься от мошенничества

12:49

Штрафы и новые цифры в платежках: киевлян предупредили об изменениях при оплате коммуналки Видео

12:16

СМИ назвали имена двух кандидатов на должность посла США в Украине

12:11

"Вакцинируйтесь прямо сейчас": в ВОЗ назвали сроки вспышки штамма Дельта в Украине Видео

12:08

Мимо вакцины: штамм Дельта ускользает от иммунной системы - Голубовская Видео

12:06

В горах Индии произошел разрушительный камнепад: погибли 9 туристов, трое - пострадали Видео

11:51

В Минэнергетики введут новые тарифы на свет, но не говорят, какие именно Видео

11:24

Лукашенко может использовать российские войска в Беларуси для шантажа Украины - Тихановская Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять