В Херсоне авто патрульного насмерть сбило пешехода: коп сбежал с места преступления

Водитель скрылся с места трагедии / Фото prm

В Херсоне водитель BMW сбил пешехода на нерегулируемом переходе. Виновник скрылся с места ДТП. Авария произошла 30 июня, около 22 часов, на улице Перекопской. Пешеход скончался в больнице.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Херсонской области, автомобиль принадлежит действующему сотруднику патрульной полиции.

По данному факту начато служебное расследование. Подозреваемого в ДТП уже отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Напомним, ночью 14 июня в Винницкой области произошло смертельное ДТП. Серьезные травмы получили двое братьев-пассажиров. Кроме того погибла молодая женщина - сиротой остался семилетний ребенок. За рулем авто был полицейский, причем уровень алкоголя у него в крови был превышен в шесть раз.

Известно, что автомобиль Volkswagen вылетел в кювет и перевернулся. За рулем был старший сержант Роман Шахно, который служит в патрульной полиции Киева. В салоне находились трое пассажиров. Все они - уроженцы села Новая Прилука.

Добавим, 19 января в Одессе произошло ДТП с участием пьяного полицейского. 27-летний правоохранитель снес шлагбаум и сбил семейную пару, которая гуляла с ребенком. Пострадавшие госпитализированы.

Авария произошла в межквартальном проезде возле супермаркета на Люстдорфской дороге в Одессе. Как сообщает пресс-служба полиции Одессы, за рулем автомобиля Опель находился нетрезвый 27-летний коп, на момент совершения ДТП он был вне службы.