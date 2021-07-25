Ушлый коп из Измаила обокрал коллег на 300 тыс. долларов и сбежал: теперь его разыскивает полиция

Коп якобы обокрал своих коллег на 300 тысяч долларов / Jochen Tack / Globallookpress.com

В Измаиле Одесской области замначальника управления патрульной полиции города подозревают в краже денег и странном исчезновении.

Как пишут местные СМИ, в прокуратуре предполагают, что причиной исчезновения полицейского является крупный долг у его сослуживцев - около 300 тысяч долларов. Коп якобы одолжил деньги на закупку урожая зерновых и его перепродажу. Однако, когда "кредиторы" начали интересоваться судьбой денег, полицейский "кормил их завтраками".

В частности, сообщается, что 22 июля квартиру, которую подозреваемый снимал со своими коллегами, обворовали. Вернувшись со смены, патрульные застали открытую дверь, беспорядок внутри и нехватку крупной суммы денег, а также отсутствие травматического пистолета.

Копы позвонили на 102 и их коллеги начали поиски пропавшего. Таким образом, выяснилось, что замок квартиры не вскрывался, а открывался ключом. А на записи с камеры видеонаблюдения видно, как человек, похожий на замначальника управления патрульной полиции, примерно в то время, когда было совершено ограбление, зашел в подъезд дома и быстро уехал.

Вечером того же дня подозреваемый коп якобы уехал на выходные к семье в Одессу, а 24 июля, узнав, что его разыскивают, перестал выходить на связь и удалил свои аккаунты из соцсетей.

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Коллеги подозревают, что причиной такого поведения подозреваемого могла стать игровая зависимость.

Напомним, ранее в Умани на взятке попался старший дознаватель сектора дознания районного управления полиции. Коп потребовал две тысячи долларов за возврат ранее изъятого автомобиля.

Старший дознаватель СД Уманского РУП ГУНП в Черкасской области, находясь рядом с Уманским РУП ГУНП в Черкасской области во время встречи с заявителем, получил от него часть неправомерной выгоды в размере 500 долларов США, после чего был задержан.

При задержании полицейский пытался уничтожить улики. Он начал их есть. Однако, не успел.

Добавим, в селе Заполье на Волыни произошел скандал между местными жителями и копами. Люди накинулись на полицейских из-за того, что они были за рулем не пристегнуты ремнем безопасности.

Между сторонами конфликта начался спор. Запольчане не подбирали слов и матерились.

Отмечается, что не пристегнутых за рулем копов увидели во время движения возле одного из местных магазинов.

Люди стали требовать у одного из полицейских, чтобы он составил протокол на своего коллегу.