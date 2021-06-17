Ушлый уманский коп пытался съесть $500 взятки, но это его не спасло

Правоохранитель не успел проглотить долларовые купюры / goodfon.ru

В Умани на взятке попался старший дознаватель сектора дознания районного управления полиции. Коп потребовал две тысячи долларов за возврат ранее изъятого автомобиля. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Черкасской области, инцидент произошел 15 июня около 16 часов.

"Старший дознаватель СД Уманского РУП ГУНП в Черкасской области, находясь рядом с Уманским РУП ГУНП в Черкасской области во время встречи с заявителем, получил от него часть неправомерной выгоды в размере 500 долларов США, после чего был задержан", - указано в сообщении.

При задержании полицейский пытался уничтожить улики. Он начал их есть. Однако, не успел.

На данный момент, копу сообщили о подозрении по части 3 статьи 368 "Получение должностным лицом неправомерной выгоды" Уголовного кодекса Украины. Еперь ему грозит тюремное заключение сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Одессе двое сотрудников полиции получали неправомерную прибыль за "крышевание" проституции. Их задержали и объявили о подозрении в совершении преступления.

По информации следствия, за свои услуги у лиц, занимавшихся проституцией, правоохранители требовали 2,5 тыс. долларов. За денежное вознаграждение преступников обещали не привлекать к уголовной ответственности и содействовать в противозаконной деятельности.

Также в прошлом году в Одессе ювенальный инспектор полиции изнасиловал девушку-подростка, которую заманил к себе домой.