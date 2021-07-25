В Ровно орудует мошенница: пострадали десятки таксистов

Таксистов ограбляет мать двоих детей / Reuters

В Ровно женщина себе нашла неплохой заработок путем обмана. Мошенница неоднократно одалживала деньги у водителей такси, а потом исчезала.

Как сообщает ТСН, жертвами женщины уже стал не один таксист. На данный момент к копам обратились 10 пострадавших.

Оказывается, женщина заказывала такси, но никогда не рассчитывалась за поездку. По прибытию на место она утверждала, что принесет деньги из квартиры, но так и не возвращалась назад. Она убегала и выключала телефон.

Кроме этого, в полиции говорят, что мошенница даже воровала деньги таксистов и ограбила АЗС.

Публика узнала об этом случае благодаря одному жертве-таксисту, который также пострадал от рук мошенницы. Мужчина вернулся на заправку, куда до этого подвозил женщину и получил фото с камер видеонаблюдения.

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Таким образом мошенницу разыскали полицейские и вручили ей повестку на допрос. Теперь копы собирают информацию о злоумышленнице и просят всех, кто столкнулся с данным случаем, помочь следствию.

Тем временем, соседи рассказали, что женщина замужем и воспитывает двоих детей. Иногда из ее квартиры слышны ссоры.

Напомним, в центре Киева, на улице Владимира Антоновича, орудует бабуля, которая сначала просит подвезти ее, а потом не отстает с просьбой "купить ей чего-то "сладенького", иначе она якобы умрет от диабета.

Однако "жертвы" бабушки уже выяснили, что это известная аферистка, у которой дома живет 20 собак, а их щенков она жестоко убивает и на зло соседям подбрасывает трупы животных в шахту лифта.