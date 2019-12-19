"Ударил в лицо": "священник"-попрошайка напал на женщину в Киеве

священник / nydailynews.com

В Киеве произошел крайне неприятный инцидент с мужчиной в рясе. Неизвестный в районе метро Черниговская собирал деньги "на храм", заходя в разные заведения.

Одна из женщин спросила "священнослужителя", на что потратят собранные деньги, после чего мужчина набросился на нее.

"Наглый мужчина в форме священнослужителя ходит по разным заведениям и требует деньги "на храм". После того, как я поинтересовалась, зачем он так делает, – послал меня на три буквы", - сообщила пострадавшая, в обнародованном на странице Киев Оперативный в Facebook.

Кроме того, она отметила, что при по попытке заснять хулигана на видео он стал еще более агрессивным.

"Начала его снимать, и он разбил камеру, ударил в лицо и начал оскорблять", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Главред, в российском поселке Химози правоохранители обнаружили склад оружия с боеприпасом в частном доме у богобоязненной семьи.