Православный инцест: в России у педофила нашли склад оружия - фото

В российской глубинке, поселке Химози под Гатчиной (Ленинградская область) правоохранители обнаружили в частном доме склад оружия с боеприпасом (а также бронежилет с аббревиатурой ФСБ)

Как сообщают местные СМИ, владельцем дома оказался 46-летний уроженец Санкт-Петербурга Андрей Б. В нем он проживал со своей супругой (которая по совместительству - его двоюродная сестра) и восьмерыми детьми.

Кроме оружия, в доме при обыске правоохранители нашли множество икон. А соседи отзываются о семье как об "очень набожной" и утверждают, что регулярно видели их в церкви.

Позднее стало известно, что Следственный комитет выдвинул Б. подозрение в том, что он с 2012-го по декабрь 2019-го неоднократно подвергал сексуальному насилию свою малолетнюю дочь (из шестилетней она стала 13-летней). Было открыто уголовное дело. Расследование продолжается.

Андрей Бовт / РосСМИ

Напомним, ранее боевик-педофил из группировки "ЛНР" вывез из РФ школьницу на оккупированные территории Донбасса. До этого в России священника РПЦ Глеба Грозовского осудили на многолетний срок за педофилию.