"Борщ или смерть": хитрая бабуля в Киеве днем "косит" деньги с прохожих, а ночью губит щенков

Бабушка угрожает смертью за невыполненное желание / Скриншот

В центре Киева, на улице Владимира Антоновича, орудует бабуля, которая сначала просит подвезти ее, а потом не отстает с просьбой "купить ей чего-то "сладенького", иначе она якобы умрет от диабета.

Об этом в Facebook написал Роман Пелех.

Отмечается, что во вторник, 20 июля, пожилая женщина обратилась к прохожему и попросила его вызвать такси.

"Выхожу со двора и вижу: пожилая женщина стоит и в три погибели скрутилась, и не может до поручня дотянуться, лет под 90 ей. А там подъем и немного трудно подниматься. Я говорю: "Помочь Вам?". Она говорит:" Вызови мне такси, потому что я, внучек, умираю, у меня диабет, то мне срочно что-то сладкое надо съесть", - рассказал Пелех.

Мужчина смиловался над бабушкой и купил ей мороженое, которое та мгновенно съела. Чтобы не тратить время он решил сам подбросить "несчастную".

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По пути выяснилось, что направляется бабушка не куда-либо, а в шикарный ресторан "Пузатая хата". В дороге ей вдруг сильно захотелось борща. Свой выбор она аргументировала тем, что дома голодает из-за родственников, которые якобы пытаются ее отравить.

Эти детали выяснили в 40-минутной пробке, в которой застрял мужчина вместе с бабулей.

Однако к "Пузатой хате" они все же добрались. Но на этом вымогания бабули не закончились. Женщина попросила помочь ей подняться в завдение, а потом приказала купить борща. И тут Роман Пелех понял, что им манипулируют, однако прежде, чем покинуть старушку, все же купил ей борщ. А по дороге в машину вспомнил, что у пожилой женщины был роскошный маникюр и идеальные зубы.

Рассказав историю своему знакомому, Пелех узнал, что его недавняя знакомая, оказывается, совсем и не жертва, известная аферистка, у которой дома живет 20 собак, а их щенков она жестоко убивает и на зло соседям подбрасывает трупы животных в шахту лифта.

Напомним, ранее на Броварском проспекте в столице прохожие заметили пенсионерку, которая просила милостыни на пропитание под супермаркетом. Однако в конце своего "рабочего дня" она уехала на такси, упаковав машину сумками.

Прохожие пытались пристыдить пенсионерку, однако она в ответ упрекнула их в жадности. Хотя не отрицала, что попрошайничает.