В Киеве пенсионерка просит милостыню под супермаркетом, а по вечерам катается на такси

Люди дают бабушке деньги на еду, а она катается на такси/ Скриншот из видео

На Броварском проспекте в столице прохожие заметили пенсионерку, которая просила милостыни на пропитание под супермаркетом. Однако в конце своего "рабочего дня" она уехала на такси, упаковав машину сумками. Соответствующие кадры, записанные очевидцем, появились на Facebook-странице Киев оперативный.

"Иду в магазин и вижу стоит бабушка с телегой и кульками просит денег. Дальше вижу, как за ней приезжает такси. Начал снимать видео. Кассир с Новуса сказал, что она "постоянный клиент" и просит оплатить покупки. Со слов кассира - 900 гривен в день на покупках она имеет, а то если повезет и больше. Плюс то, что неравнодушные люди дают", - говорится в сообщении.

Прохожие пытались пристыдить пенсионерку, однако она в ответ упрекнула их в жадности. Хотя не отрицала, что попрошайничает.

Вскоре под видео появились комментарии, в которых пользователи написали, что видели попрошайку не в одном супермаркете.

Что пишут в Сети:

"Раньше в Сильпо на червоной руте промышляла".

"Знакомое лицо".

"Ко мне подходила в Мегамаркете на олимпийской.. в корзине - салями, хурма, виноград…говорю ей мол - как для попрошайки у неё недешевые продукты и предложил купить что-нибудь попроще.. типа хлеба, молока, яиц.. на что услышал: - "..чтоб ты провалился, жмот..".

Напомним, в конце мая жители Черновцов заметили на улицах города необычную попрошайку на пересечении проспекта Независимости и улицы Небесной Сотни. Женщина притворяется старушкой, а на самом деле ей около 30 лет. В добавок, она пользуется смартфоном iPhone. Это прохожие заметили, когда та сидела на коленях и вынимала из кармана гаджет. Тем не менее, как написали в Сети, попрошайка собирала "хороший урожай".