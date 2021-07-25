"Тьфу на тебя": на Волыни жители уличили копов в нарушении ПДД и выгнали полицию из села

Машину копов оплевали / Скриншот

В селе Заполье на Волыни произошел скандал между местными жителями и копами. Люди накинулись на полицейских из-за того, что они были за рулем не пристегнуты ремнем безопасности.

Как пишет местное издание "Ковель media", между сторонами конфликта начался спор. Запольчане не подбирали слов и матерились.

Отмечается, что не пристегнутых за рулем копов увидели во время движения возле одного из местных магазинов.

Люди стали требовать у одного из полицейских, чтобы он составил протокол на своего коллегу.

"Чего ты не пристегнут? Нет такого!", - кричали граждане.

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Кроме этого, люди, вероятно, плюнули в авто и пинали машину копов.

Конфликт закончился тем, что одна из участвующих в нем женщин выгнала полицию из села. Услышав это водитель полицейского авто нажал на газ и копы покинули населенный пункт.

Напомним, в Ровно женщина себе нашла неплохой заработок путем обмана. Мошенница неоднократно одалживала деньги у водителей такси, а потом исчезала.

Жертвами женщины уже стал не один таксист. На данный момент к копам обратились 10 пострадавших.

Оказывается, женщина заказывала такси, но никогда не рассчитывалась за поездку. По прибытию на место она утверждала, что принесет деньги из квартиры, но так и не возвращалась назад. Она убегала и выключала телефон.

Кроме этого, в полиции говорят, что мошенница даже воровала деньги таксистов и ограбила АЗС.