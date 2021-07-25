"Тьфу на тебя": на Волыни жители уличили копов в нарушении ПДД и выгнали полицию из села

Люди обматерили полицейских и оплевали их машину.
В селе Заполье на Волыни произошел скандал между местными жителями и копами. Люди накинулись на полицейских из-за того, что они были за рулем не пристегнуты ремнем безопасности.
Как пишет местное издание "Ковель media", между сторонами конфликта начался спор. Запольчане не подбирали слов и матерились.
Отмечается, что не пристегнутых за рулем копов увидели во время движения возле одного из местных магазинов.
Люди стали требовать у одного из полицейских, чтобы он составил протокол на своего коллегу.
"Чего ты не пристегнут? Нет такого!", - кричали граждане.
Кроме этого, люди, вероятно, плюнули в авто и пинали машину копов.
Конфликт закончился тем, что одна из участвующих в нем женщин выгнала полицию из села. Услышав это водитель полицейского авто нажал на газ и копы покинули населенный пункт.
Напомним, в Ровно женщина себе нашла неплохой заработок путем обмана. Мошенница неоднократно одалживала деньги у водителей такси, а потом исчезала.
Жертвами женщины уже стал не один таксист. На данный момент к копам обратились 10 пострадавших.
Оказывается, женщина заказывала такси, но никогда не рассчитывалась за поездку. По прибытию на место она утверждала, что принесет деньги из квартиры, но так и не возвращалась назад. Она убегала и выключала телефон.
Кроме этого, в полиции говорят, что мошенница даже воровала деньги таксистов и ограбила АЗС.