Не массированная атака, а серия небольших боев: контрнаступление ВСУ на юге будет медленным – WSJ

Контрнаступление ВСУ на юге будет медленным/ Генштаб ВСУ, "Суспільне"

Украинские Вооруженные силы могут добиться прогресса в контрнаступлении на врага на юге, даже не отвоевывая значительных позиций. В частности, они могут заставить российских оккупантов раскрыть расположение своих войск и баз снабжения, занять оборонительную позицию или отвести войска из других регионов страны.

Кроме этого, ВСУ могут получать разведданные о российских подразделениях, их уязвимости и готовности к бою. Об этом пишет Wall Street Journal.

В издании отмечают, что Украина сейчас не имеет ресурсов, чтобы осуществить быстрое контрнаступление на юге. Однако украинские военные действуют по другой тактике – они пытаются ослабить передовые силы РФ. Для этого они применяют дальнобойную артиллерию и ракеты для поражения стратегических объектов врага в тылу.

Согласно оценкам западных официальных лиц, во временно оккупированном Херсоне сейчас находится около 20 тысяч российских оккупантов. Украина надеется отвоевать захваченный оккупантами регион, не вступая в кровавые уличные бои.

Контрнаступление ВСУ на юге будет медленным и не массированным

Массированной атаки украинских войск ждать не стоит, украинские воины будут двигаться медленно. Поэтому на контрнаступление нужно смотреть в долгосрочной перспективе и не ждать немедленных результатов, считает американский генерал-лейтенант Стивен Твитти, ранее занимавший пост заместителя председателя Европейского командования США.

Также в издании отмечают, что украинские силы будут двигаться на юге медленно, ведь им придется проводить очень сложную операцию и выбивать противника, который закрепился, не имея превосходящих сил и превосходства в воздухе. В то же время в украинской армии будут пытаться потерять как можно меньше своих военных.

Старший научный сотрудник Британского Королевского объединенного института оборонных исследований Джек Уотлинг считает, что попытка "преднамеренного штурма Херсона была бы, вероятнее всего, ошибкой". Вместо этого Украина использует географию региона, пытаясь оттеснить российские войска от берегов рек.

Украинские силы наращивают темпы ударов по мостам и объектам снабжения противника. Цель ВСУ заключается в том, чтобы лишить российские силы запасов, приближаясь к ним.

Контрнаступление ВСУ на юге

ВСУ 29 августа прорвали первую линию обороны под оккупированным российскими захватчиками Херсоном. Украинские военные сообщили, что на Херсонщине оккупационные войска отошли от своих позиций, десантники страны-агрессора РФ бегут с поля боя.

Позже в ВСУ призвали к тишине на информационном фронте по распространению информации, которая касается событий на юге страны. Новостной ажиотаж может помешать контрнаступлению ВСУ, заявили в украинских Вооруженных силах.

В британской разведке подтвердили, что Украина уже достигла определенных успехов во время наступления на российских оккупантов на юге. Так, ВСУ удалось отодвинуть линию фронта в некоторых районах на определенное расстояние.

В ВСУ отметили, что оккупанты уже не могут подтягивать свои резервы на захваченные территории Херсонщины – была подорвана их логистика. У захватчиков еще остались некоторые транспортные пути, по которым они могут двигаться, однако все они находятся под огневым контролем ВСУ.

Ранее советник председателя ОП Алексей Арестович заявил, что контрнаступление ВСУ на юге нашей страны может растянуться на очень длительный срок. Он подчеркнул, что главное для ВСУ на юге – не наземное наступление, а удары HIMARS.

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