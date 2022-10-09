"Посмотрите на Антоновский": Жданов рассказал о будущем "подбитого" Крымского моста

Жданов пояснил, что эффект от частичного разрушения Крымского моста мы почувствуем на фронте через неделю-две.
Крымский мост обречен и точно не выстоит после очередных ударов Вооруженных сил Украины.
Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду отметил, что Антоновский мост был генеральной репетицией ВСУ.
"Посмотрите на Антоновский – поймете, что теперь постоянно будет происходить с Крымским мостом. Раз у нас есть возможность, мы будем постоянно его долбать", - отметил эксперт.
Жданов пояснил, что эффект от частичного разрушения Крымского моста мы почувствуем на фронте через неделю-две.
"У российских войск закончится подпитка из Крыма. Сейчас они еще держатся на тех запасах, которые навезли раньше, однако уже через неделю в Крыму может или подорожать, или исчезнуть бензин на заправках. Все запасы топлива, какие есть в Крыму, завезут на территорию материковой Украины, ведь группировка российских войск воюет и на правом берегу Днепра, и на запорожском направлении. На сколько им хватит запасов? Ну, на неделю, максимум, на две. А дальше?", - отметил Жданов.
Также он подчеркнул, что на юге ВСУ станет легче продвигаться и освобождать захваченные территории.
"Через неделю-две мы почувствуем, что боеспособность российской группировки начинает падать", - подытожил Жданов.
Ранее военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов отметил, что взрыв на Крымском мосту - колоссальная имиджевая потеря для России, а удар по нем был нанесен сразу несколькими ракетами. ВСУ обошли защиту одного из самых охраняемых объектов России.
Также Жданов рассказал, насколько серьезные повреждения получил Крымский мост после взрыва 8 октября.
"Разрушения очень серьезные. Осталась только одна сторона автомобильного моста, другая – обвалилась в результате взрыва. Кстати, именно так нужно было обваливать Антоновский мост – не дырявить, а бить где-то в районе опоры, чтобы рухнул пролет. Здесь же рухнули два пролета Крымского моста, автомобильной его части. Восстановить эту полосу в краткие сроки нельзя – потребуется, как минимум, капитальный ремонт. Правда, вторая полоса осталась цела, но это ненадолго", - отметил военный эксперт.
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