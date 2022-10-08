"Разрушения очень серьезные": Жданов раскрыл подробности состояния Крымского моста после взрыва

Олег Жданов, Крымский мост / Reuters, Главред

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду рассказал, насколько серьезные повреждения получил Крымский мост после взрыва 8 октября.

"Разрушения очень серьезные. Осталась только одна сторона автомобильного моста, другая – обвалилась в результате взрыва. Кстати, именно так нужно было обваливать Антоновский мост – не дырявить, а бить где-то в районе опоры, чтобы рухнул пролет. Здесь же рухнули два пролета Крымского моста, автомобильной его части. Восстановить эту полосу в краткие сроки нельзя – потребуется, как минимум, капитальный ремонт. Правда, вторая полоса осталась цела, но это ненадолго", - говорит он.

Жданов также отметил, что на железнодорожном мосту был взрыв.

"Железнодорожный мост получил меньшие повреждения, и скоро движение им восстановится. Хотя мы не знаем о точных повреждениях. Известно лишь, что загорелся состав – цистерны с горючим, потому, наверняка, был взрыв", - отметил Жданов.

Пожар и разрушение Крымского моста

Во временно оккупированном Крыму утром в субботу, 8 октября, вспыхнул пожар на Крымском мосту. Позже стало известно, что Крымский мост, на котором бушует мощный пожар, загорелся в результате мощного взрыва. На опубликованных кадрах видно, что горит железнодорожный поезд, который проезжал по Крымскому мосту.

Движение по Крымскому мосту перекрыто после масштабного пожара. Готовится запуск паромной переправы через пролив, сообщили российские пропагандистские СМИ. Людям рекомендовали воздержаться от поездок в сторону Крымского моста.

Позже источники рассказали украинским изданиям, что подрыв незаконно построенного моста через Керченский пролив был спецоперацией Службы безопасности Украины. А в самом СБУ сделали неоднозначный намек на свою причастность к подрыву.

В Минобороны Украины прокомментировали подрыв моста, написав, что он на пару с уже потопленным крейсером "Москва" был печально известным символом российской власти в украинском Крыму. Этого символа теперь нет. А в Офисе президента заявили, что Крымский мост является лишь началом, и что всё незаконное должно быть изгнано с территории Украины.

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