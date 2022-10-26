Поехал убивать украинцев во второй раз: ВСУ ликвидировали почти 27-летнего ВДВшника

ВСУ ликвидировали 26-летнего оккупанта ВДВшника / Коллаж фото Иракли Комахидзе, 93-я ОМБр Холодный Яр

Украинские военные ликвидировали российского оккупанта, который уже дважды ездил на войну, чтобы убивать украинцев. Он был ВДВшником. Об этом рассказал блогер-расследователь Иракли Комахидзе.

Известно, что Крапивину Артему было 26 лет. Он не дожил до своего дня рождения всего 3 дня. Крапивин выпустился из рязанского училища ВДВ в 2018 году и был распределен на службу на Камчатке.

Оккупант воевал в Украине с первого дня полномасштабного вторжения. Потом он вернулся в пункт постоянной дислокации и в конце сентября снова поехал убивать украинцев. Уже 8 октября Крапивин "денацифицировался".

Известно, что у оккупанта остался полугодовалый сын и жена.

ВСУ ликвидировали 26-летнего оккупанта ВДВшника / Иракли Комахидзе

Ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили еще одного старшего офицера российских оккупационных войск – подполковника воздушно-десантных войск РФ Александра Болотникова. Уничтоженный оккупант служил в 98-й воздушно-десантной дивизии РФ.

Напомним, украинские военные поздним вечером 20 октября нанесли удар из реактивной системы залпового огня HIMARS по переправе российских оккупантов, которую те построили через реку Днепр в Херсоне. Во время удара был уничтожен известный российский пропагандист Олег Клоков.

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