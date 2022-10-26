Поехал убивать украинцев во второй раз: ВСУ ликвидировали почти 27-летнего ВДВшника

Оккупант не дожил до своего дня рождения всего три дня.
Украинские военные ликвидировали российского оккупанта, который уже дважды ездил на войну, чтобы убивать украинцев. Он был ВДВшником. Об этом рассказал блогер-расследователь Иракли Комахидзе.
Известно, что Крапивину Артему было 26 лет. Он не дожил до своего дня рождения всего 3 дня. Крапивин выпустился из рязанского училища ВДВ в 2018 году и был распределен на службу на Камчатке.
Оккупант воевал в Украине с первого дня полномасштабного вторжения. Потом он вернулся в пункт постоянной дислокации и в конце сентября снова поехал убивать украинцев. Уже 8 октября Крапивин "денацифицировался".
Известно, что у оккупанта остался полугодовалый сын и жена.
Ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили еще одного старшего офицера российских оккупационных войск – подполковника воздушно-десантных войск РФ Александра Болотникова. Уничтоженный оккупант служил в 98-й воздушно-десантной дивизии РФ.
Напомним, украинские военные поздним вечером 20 октября нанесли удар из реактивной системы залпового огня HIMARS по переправе российских оккупантов, которую те построили через реку Днепр в Херсоне. Во время удара был уничтожен известный российский пропагандист Олег Клоков.
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