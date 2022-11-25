Перемирие - единственный шанс для Путина победить, Запад должен усилить поддержку Украины - CNN

Запад должен усилить поддержку Киева, считают эксперты / 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Перемирие или переговоры с Украиной могут быть единственным путем к "победе", возможным в данный момент для российского диктатора Владимира Путина, поскольку его армия истощена, а запасы оружия исчерпываются.

В то же время ослабевает воля Запада, которая может оказаться не менее опасной для Киева, и на которую почти наверняка рассчитывает российский диктатор. Об этом говорится в материале CNN.

"Единственное, что делает преждевременное перемирие, – это позволяет обеим сторонам перевооружиться. И поскольку Россия сейчас самая обездоленная, она больше всего выиграет, а затем возобновит войну. Так что все, что вы "покупаете" за перемирие, – это продолжение войны. Это не решило бы ни одной из основных ее проблем", – заявил старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа CNA и исследователь российского военного комплекса Майкл Кофман.

По словам экспертов, уже сейчас Россия начинает перевооружаться. Наличие боеприпасов было одним из самых решающих аспектов этой войны, считает Кофман.

"Если вы сожжете 9 миллионов патронов, вы не сможете сделать их за месяц. Так что вопрос в том, каков темп производства боеприпасов и что можно мобилизовать" – добавил он.

Аналитик отметил, что согласно имеющейся у него информации, производство боеприпасов происходит в две, а на некоторых заводах в три смены в день в России. Это говорит о том, что "у них есть комплектующие, иначе они не стали бы работать в двойную и тройную смены".

Тем не менее, некоторые высокопоставленные американские и западные официальные лица, похоже, стремятся или, по крайней мере, готовы настаивать на перемирии и переговорах в данный момент.

"Когда есть возможность вести переговоры, когда можно достичь мира, не упускайте ее. Воспользуйтесь моментом", – заявил недавно глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

При этом эксперты призывают западные страны усиливать поддержку украинцев, которые в преддверии очередной зимы страдают от массированных ракетных ударов российских оккупантов.

Переговоры России и Украины

Запад посылал сигналы о том, что глава страны-агрессора РФ Владимир Путин уже готов к прямым переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако Киев заинтересован исключительно в публичном формате диалога, поскольку Россия ведет войну против Украины. Об этом 16 ноября заявил президент Украины Владимир Зеленский.

15 ноября Зеленский во время своего выступления на саммите G20 заявил, что Украина не пойдет на подписание с РФ условного "Минска-3". Гарант также подчеркнул, что война может закончиться, если территориальная целостность украинского государства восстановится в рамках международно признанных границ на 1991 год.

10 ноября Зеленский сделал заявление о том, что Украина готова к переговорам с Россией. Однако это должна быть уже другая страна, которая признает себя оккупантом. По его словам, Путин говорит языком ультиматумов и не предлагает конструктивной позиции. Киев не будет ни о чем говорить с Москвой до тех пор, пока она не выведет свои войска.

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