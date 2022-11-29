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"ФРГ не будет стрелять по ракетам РФ": Качинський призвал отдать ПВО Patriot Украине вместо Польши

29 ноября 2022, 09:48

Такие системы противовоздушной обороны будут полезны там, где их будут использовать. В Польше же они стоят "для эстетической красоты", сказал Качиньский.

ЗРК Patriot, Ярослав Качинский
Качиньский призвал отдать ПВО "Patriot" Украине вместо Польши/ Defense.gov John Hamilton, УНИАН

Председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский призвал отдать системы противовоздушной обороны "Patriot" Украине вместо Польши. Такие системы ПВО Германия передала полякам после падения ракеты на их территории. Однако Качинський считает, что они должны быть там, где они нужны больше.

Он подчеркнул, что размещение таких ПВО на Западе Украины защитило бы также и территорию Польши. Слова Качинського цитирует Rzeczpospolita.

"Эти ракеты будут полезны в этой войне, но они будут полезны там, где их будут использовать. Пока что позиция Германии не дает оснований считать, что они решат стрелять по российским ракетам", – отмечает он.

Качинський добавил, что такие системы нужно использовать, а не просто ставить. А в Польше, по его словам, эти ПВО просто стоят "для украшения", при этом военно-политических преимуществ у такого решения нет.

Получит ли Украина системы ПВО Patriot

Ранее сообщалось, что в Польше, у границы с Украиной, планируют разместить дополнительные установки американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Как сообщил вице-премьер-министр, глава Минобороны Польши Мариуш Блащак он уже обсудил со своим немецким коллегой вопрос размещение вблизи границы с Украиной таких ЗРК.

Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал предложение Польши переместить в Украину батареи ПВО Patriot. По его словам, Альянс предоставил Украине системы противовоздушной обороны, но если речь идет о конкретных мощностях, то это должно быть решение национального правительства.

После этого министр обороны Германии Кристин Ламбрехт допустила, что Украина может получить американские системы противовоздушной обороны Patriot с согласия партнеров НАТО. Военный эксперт Роман Свитан считает, что для полного обеспечения польско-украинской границы достаточно двух комплексов Patriot.

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